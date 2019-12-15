特朗普对古巴强硬 美古关系不进反退

法新社指出，五年前，华盛顿与哈瓦那同意恢复自1961年来切断的外交关系，全世界莫不大吃一惊；但在那之后，美国与古巴的关系却越走越差，彷彿冷战再现般如履薄冰。特朗普上任后不断批评古巴，并以古巴的人权纪录以及古巴支持委内瑞拉社会主义政府为由，对其加强制裁。

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古巴外交部美国事务总干事柯西奥告诉法新社，两国关系处于“极低点”。柯西奥认为，两国关係甚至可能更差。他说，美国人的作为，是在更加破坏现在的外交连结，直到关系破裂为止。古巴外交部最近还发表声明，谴责美国插手拉美国家事务，批评美国政府近年来修建美墨边境隔离墙、以关税与制裁手段威胁中美洲国家、干涉古巴和委内瑞拉及尼加拉瓜等国内政等行为。

美国国务院主管古巴与委内瑞拉事务的副助理国务卿菲利佩蒂表示，“很难想像国关係会有大幅进展，除非古巴政府有实际作为，让异见得以发声、尊重人民权利，并停止在此地区的恶意活动。” 她在书面回复法新社询问时表示，“卡斯特罗政府会继续因为侵害人权付出代价，而我们的制裁就是在确保那点。”

2014年12月17日美国前总统奥巴马与古巴总统统劳尔-卡斯特罗签署协定，告别五十多年的冷战过去，迈向復交新页时的乐观大相逕庭；大部分分析家认为，两国关系演变至此，特朗普的入主白宫是导火线。华府智库美洲国家对话组织主席希福特表示，古巴在奥巴马开放时错失了机会，自己也有责任」。他说，古巴共产党的超级保守派对他们认为太过快速的改变踩了煞车，“因为感受到威胁，立场反而更趋强硬，更封闭，也更高压”。