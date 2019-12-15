玻利维亚将向莫拉莱斯发出逮捕令

玻利维亚临时总统埃涅兹周六宣布，前总统莫拉莱斯因涉及煽动叛乱罪，未来数日内将对他发出逮捕令。埃涅兹告诉媒体：“莫拉莱斯想要何时回来，随时可以回来；他的离去是他自己选择的。”她说：“我们已提出告诉，将在未来几天发出逮捕令。”

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莫拉莱斯上月被指涉及玻利维亚大选舞弊，在军方与反对派的压力下，他宣布辞任总统。他在出走墨西哥后，指责宣布出任临时总统的参议院副议长珍埃涅兹发动政变。而在墨西哥居住一阵后，他前往古巴接受医疗检查。莫拉莱斯后来又秘密抵达阿根廷，本月9日宣誓就职的阿根廷新当选总统费尔南德斯同意给予莫拉莱斯难民庇护身份。

据悉，玻利维亚前副总统、前外长等官员也逃到阿根廷。玻利维亚临时总统埃涅兹曾于上月15日宣布，如若莫拉莱斯回国，将须“面对司法”。玻利维亚临时政府还指控莫拉莱斯在近期的政坛动荡中，犯下了“煽动叛乱和恐怖主义罪”。埃涅兹还签署并颁布了新选举法案，立法大会将在20天内选举新的最高选举法院成员，最高选举法院负责确定大选日期；最高选举机构确定之后，必须在120天内举行总统选举。法案还特别规定，此前连续两次任总统的玻利维亚人不得再次竞选总统。因此，莫拉莱斯将不能参加本届总统选举。