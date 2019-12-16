FT认为弹劾特朗普会沦为闹剧

特朗普看起来将成为第三位被弹劾的美国总统。南希•佩洛西所在的民主党从发起调查到结束调查用了不到三个月时间，特朗普将被指控两项罪名：滥用职权和阻挠国会。据英国金融时报分析，但是，尽管佩洛西的想法很明确，弹劾特朗普却很可能只有一方唱戏，可能会沦为闹剧。

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据英国金融时报今天报道说，弹劾特朗普将演变成一场闹剧。据该报说，特朗普显然是有滥用职权罪的，但他已经差不多被宣布无罪了。美国政治体系非但没有提供制衡，反而充满了恶意。

周三，唐纳德•特朗普(Donald Trump)看起来将成为第三位被弹劾的美国总统。南希•佩洛西(Nancy Pelosi)所在的民主党从发起调查到结束调查用了不到三个月时间，特朗普将被指控两项罪名：滥用职权和阻挠国会。但是，尽管佩洛西的想法很明确，弹劾特朗普却很可能只有一方唱戏。

明年1月，参议院将有一场简短的“审判”，最高级别陪审员、共和党领袖米奇•麦康奈尔(Mitch McConnell)承认，他每一步都将与特朗普协调好。追究总统的责任是美国宪法对行政领导变节的最终补救办法。然而，在这个案子中，该体系甚至没有假装认真考虑一下证据。虽然特朗普显然是有滥用职权罪的，但他已经差不多被宣布无罪了。因此，美国的制衡机制在这个过程结束时会比它刚开始时更弱。

据该报道说，在很大程度上，民主党人公正地处理了这个过程。主要的批评在于他们起草弹劾条款的范围太窄，而且过于仓促。这两者是联系在一起的。如果佩洛西不仅仅是就乌克兰事件对特朗普提出指控，而是还将罗伯特•穆勒(Robert Mueller)在俄罗斯报告中列出的妨碍司法包括在内，这个过程就快不起来，而且会变得更加复杂。

佩洛西力争在圣诞节前了结此案，以免分散明年民主党初选的注意力。她还回应了共和党的批评，即所谓民主党过分热衷于弹劾、而无暇其他事情。在上周起草弹劾条款的同一天，佩洛西宣布支持特朗普的美墨加贸易协定，这绝非巧合。

该报道说，特朗普滥用权力的事情甚至在调查开始之前就很明显了，他试图强迫乌克兰总统弗拉基米尔•泽连斯基(Volodymyr Zelensky)在政治上出力，以换取美国发放3.91亿美元的军事援助。特朗普与泽连斯基“完美”通话的部分文字记录清楚地表明了这一交换。美国外交官和高级官员的一系列戏剧性证词证实了这一指控。

共和党的回应分为两方面。特朗普的白宫拒绝配合任何一个方面的调查。美国国务卿迈克•蓬佩奥(Mike Pompeo)和特朗普的私人律师鲁迪•朱利安尼(Rudy Giuliani)等关键人物因此没有作证。与此同时，共和党议员声称弹劾是一场将亲政府声音排除在外的政治迫害。共和党人支持特朗普拒绝提供证人和文件，就与这一说法不符。他们从未诚心配合。佩洛西缩短这一过程是对的。假如强制传唤他们作证可能要耗几个月的时间。

据该报道认为，下一阶段很可能是闹剧。特朗普正与麦康奈尔密切合作，为自己要受的审判起草规则。看来其计划是尽快在明年1月初结束这种被操纵的局面。最终结果是美国比以前更加两极化。这个国家大约有一半人认为特朗普应该被定罪。另一方面，超过40%的人认为这是“暗深势力”(deep state)搞的阴谋，意图推翻一个经合法选举产生的总统。与前两次弹劾不同 1998年的比尔•克林顿(Bill Clinton)和1868年的安德鲁•约翰逊(Andrew Johnson)受的弹劾 这一次没有谁对弹劾抱的立场是不分党派的。