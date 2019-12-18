弹劾来了 特朗普怒斥反民主 美国人分歧大

美国众议院今天就弹劾总统特朗普举行全体议员投票，已确定正式启动弹劾程序。占多数的民主党议员被认为将没有悬念让表决通过。特朗普对此愤怒难平，罕见连推近两百个推文痛斥民主党破坏民主。美国人对弹劾特朗普案立场分歧，但多家重要媒体联手发文指出必须弹劾特朗普，让弹劾案变得更为火药味。弹劾案由始作俑者拜登力显低调，但评论指他涉嫌利益冲突也有不自在的尴尬。

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据路透社消息，美国众议院规则委员会为特朗普弹劾案表决程序铺平道路。众议院今天稍晚时全体表决。

美国国会的一个委员会周二为美国总统特朗普弹劾案的历史性表决铺平道路，可望在周三于民主党掌控的众议院进行表决。众议院规则委员会(The House Rules Committee)以九票对四票通过一项立法，将有六个小时时间就特朗普滥用职权及妨碍国会进行辩论，之后可以进行最终表决。

据法新社发文解释美国众院表决前夕，弹劾源头与后续流程。据介绍弹劾案背景与后续流程指：身分不明的吹哨者8月12日举报特朗普「运用职权，恳求一个外国政府介入2020年大选」。

这名吹哨者的申诉，是根据7月25日特朗普与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）的电话而来。特朗普在电话中请求泽伦斯基「调查」可能成为他2020年大选对手的民主党人拜登（Joe Biden），以及曾任职乌克兰能源公司Burisma的拜登之子亨特．拜登（Hunter Biden）。特朗普还被控扣住3亿9100万美元对乌军援，并以在白宫会晤泽伦斯基，换取乌克兰调查拜登父子。

但特朗普坚称没做错事，但民主党人表示，要求调查拜登父子是为滥权。

白宫已于9月25日公布特朗普与泽伦斯基这通电话的录音文字稿。

据法新社说，亨特．拜登2014至2019年担任Burisma董事，而Burisma被控涉及贪污情事。拜登担任奥巴马副手期间与其他西方领袖联手施压乌克兰，以肃贪不力为由，要求撤换检察总长硕金（Viktor Shokin）。

据特朗普宣称，拜登之所以想换掉硕金，是想保护儿子；但这项指控遭到驳斥，也没有证据显示拜登父子在乌克兰有不法行为。

众院情报委员会（Intelligence Committee）在公开与闭门听证会对超过12名证人问话，包括国务院与国家安全会议（National Security Council）高官。白宫无视众院传票，多位被要求出席的证人婉拒作证，包括前国家安全顾问波顿（John Bolton）以及白宫幕僚长穆瓦尼（Mick Mulvaney）。

公开听证结束后，众院司法委员会（House Judiciary Committee）13日通过两条弹劾条文，分别指控特朗普滥权以及妨碍国会调查。

据法新社说，福斯新闻频道（Fox News）民调显示，50%受访者认为特朗普应被弹劾和解职，41%反对。美国有线电视新闻网（CNN）民调则显示，45%受访者认为特朗普应被弹劾和解职，47%认为不应该。

弹劾只需简单多数通过，而民主党在435席众院握有233席，共和党197席，应足够通过表决。

共和党没有议员公开表示支持弹劾，但众院唯一一位无党籍议员已表示会投下赞成票。

如果川普遭弹劾，此案就会进入参院。

据该报道称，最高法院首席法官罗伯兹（John Roberts）将主持联邦参议院1月的审判，联邦参议员将担任陪审员的角色，联邦众议员作为检察官的角色，特朗普的律师则会代表辩护。

共和党在参院享有53对47席的多数优势，要让特朗普解职需参院2/3投票通过，除非共和党人打破党派界线投票，否则特朗普预料会获判无罪。

此前有消息说美国国会走程序弹劾特朗普将会落得乌龙与闹剧。至此，所有弹劾交锋都是党派立场与党派权斗。共和党议员没有一人表态支持弹劾特朗普，而民主党议员最新消息说，却有一人反对民主党弹劾。

据法新社认为，弹劾案显示美国党派对立日深，如今社会连事实都难共同认定。美国党派对立让社会连「事实」分派。一方眼中的事实，会是另一方认为的「另类现实」、「争议现实」。如今看起来更像是「民主党事实」和「共和党事实」。