弹劾特朗普的皮球或被参议院镇海定住 新民调显多数美国人不赞成弹劾

美国国会众议院尽管在民主党人占多数的优势下顺利通过弹劾总统特朗普的决议，启动弹劾程序却宣告了新的僵局。弹劾推向参议院判决，参议院由共和党人把持，而共和党人昨天在众议院全体投票反对。尽管评论指参议院投票弹劾特朗普绝无可能，但是美国民主共和两党仍然开始了真正的攻防战。特朗普昨天竞选大会上气愤不平，谴责美国民主党人才是应当被弹劾的人。根据最新的民意调查，美国人因弹劾而分歧，大部分人反对弹劾特朗普。

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据路透社报道说，美众议院投票通过弹劾总统特朗普滥用职权及妨碍国会调查。特朗普周三成为美国历史上第三位遭到弹劾的总统，众议院正式指控他滥用职权和妨碍国会调查。在分歧严重的美国社会，这个历史性步骤势必激化两大党派之间的紧张关系。

投票结果显示党派阵线分明，民主党控制的众议院通过了针对特朗普的两项弹劾条款，为下个月交给共和党掌控的参议院审判奠定了基础，届时参议院将决定是否定罪和罢免。参议院的形势对特朗普比较友好。

众议院对弹劾案第一项罪名“滥用权力”的投票结果是，230票支持、197票反对。第二项罪名“妨碍国会调查”以229对198票的结果获得通过。

路透社说，在众议院投票时，特朗普正在密歇根州巴特尔克里克的一个集会上讲话。特朗普在竞选集会上安抚支持者，并痛批民主党人才该被弹劾。

美国总统特朗普周三谴责由民主党人发起的对他的弹劾投票，他很恼火这让他以不光彩的方式创造了美国历史。不过他安抚支持者称，参议院的共和党人不会让他被罢免的。特朗普谴责说，“这种无视法律、出于党派私利的弹劾是民主党的政治自杀行为。”

据该报道说，虽然参议院共和党领袖麦康奈尔表示，由共和党把控的参议院不会在明年初的审判中给他定罪，但特朗普并没有因此好受多少。他经常抱怨“弹劾”这个恶心的词已经与他联系起来了。

人在密西根州的特朗普，对于众院弹劾表决中一致投下反对票的共和党众议员，以及三名同样投票反对的民主党众议员感到自豪。密西根州是帮助特朗普2016年胜选的关键州，在明年11月大选中也将至关重要。

特朗普说众议院议长佩洛希(Nancy Pelosi)与民主党人给他们自己盖上一个“永远羞耻的印记”，明年数千万人民将挺身而出，推翻民主党掌控众议院的局面，“用选票把佩洛希赶出众议院。”特朗普还说，“他们才是应该被弹劾的人，他们每一个都是。”

据路透社指出，目前弹劾案将送至参议院，参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)已信誓旦旦表示弹劾案将死。麦康奈尔是特朗普坚定的盟友，他计划在1月初进行弹劾案的审判，也已经向白宫保证届时特朗普不会被定罪和撤职。参议院100个议席中需有67席赞成，特朗普的总统大位才会不保。

在众议院表决后，白宫发言人格里沙姆(Stephanie Grisham)发布声明表示，有信心特朗普“终将被证明完全无罪”。

据世界日报消息说，美国众院表决弹劾案之前，盖洛普(Gallup)18日公布新民调，指51%美国人反对特朗普总统下台，45%则支持，弹劾支持度也比10月下滑；同一天财经网站CNBC公布的民调则指出，美国人对弹劾态度分歧，45%反对和44%支持，而且特朗普的净经济满意度大幅增加17个百分点，创下今年新高。