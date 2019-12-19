特朗普海湖庄园安全批花架子

图为特朗普在佛州海湖庄园远眺

美国佛罗里达州媒体透露，警方正在针对总统特朗普拥有的海湖俱乐部一名可疑入侵者进行调查。媒体透露可疑入侵者的身份是一名中国女性。几个月前，海湖俱乐部也曾发生一名中国籍女子非法擅闯情事。海湖庄园安全措施受质疑。

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据法新社说，维安亮红灯，特朗普海湖俱乐部再遭非法闯入。美国当地「棕榈滩邮报」（Palm Beach Post）引述棕榈滩镇行政官布劳英（Kirk Blouin）报道，警方接获报案，正在调查一名涉嫌私闯海湖俱乐部（Mar-a-Lago）的女性。

棕榈滩警方发言人奥格尼克（Michael Ogrodnick）透过声明表示，警方正在对此进行调查。

据「棕榈滩邮报」报道说，海湖俱乐部当天晚间主办一场募款晚会，不过特朗普人在密西根州参加造势活动。据特朗普上周推文表示，他打算于耶诞新年假期在他称为「冬季白宫」的海湖俱乐部待上2周。特朗普预计20日抵达海湖俱乐部。

法新社说，特朗普近来也曾宣布，要把他的主要居住地从纽约迁到海湖俱乐部。

今年3月底，33岁的中国籍女子张玉婧携带多支手机和一个内含恶意软体的随身碟，企图闯入海湖俱乐部遭到逮捕，外界批评俱乐部维安出现重大漏洞。