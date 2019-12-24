波音执行长下台 董事长接替 股票止跌飙升

波音公司12月23日在困境中宣布撤下执行长米伦伯格（Dennis Muilenburg），由董事长凯尔洪（David Calhoun）接替。波音公司因737 MAX连续空难事件长期陷入危机，公司力图重振声誉，强调必须要有所改变。

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法新社报道，波音公司（Boeing）发布声明说，董事会已任命凯尔洪为执行长，接替米伦伯格，自明年1月13日生效。这个声明指出，波音公司必须调整高层人事，以恢复各界对公司的信心，以及“修复与主管机关、消费者和所有其他相关各方的关系”。

波音公司737Max客机在2018年10月29日-2019年3月10日,5个月内，相继在印尼和埃塞发生两起类似空难：都是机龄不到半年的新飞机，都是在起飞阶段坠毁，都疑似因为攻角传感器故障或机动特性增强系统过度反应导致飞行员与计算机导航恶性对抗，导致飞机失速坠毁。

全球航空公司都停飞了波音737Max客机，等待调查。据路透社说，波音737Max的危机导致波音公司损失90亿美元，并打击了供应商和航空公司，还可能拖慢美国经济增长的步伐。

另外，波音公司的危机并非只有737Max全球停飞，波音777X项目也不顺利，被延后。波音“星际客机”飞船的发射任务上周失利，放弃前往国际空间站提前返航。

波音公司表示，董事长、前通用电气(奇异,GE) 高管戴维-凯尔洪David Calhoun将担任执行长兼总裁，任命从2020年1月13日生效。

波音更换执行长的消息导致市场对波音走出危机的前景乐观。波音股价周一收盘上涨2.9%，而该股在过去9个月已下跌超过20%。