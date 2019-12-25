被曝竞选团队雇佣监狱劳工 布隆伯格称已与承包商解约

法新社引述美国一家名为“窃听（The Intercept）”的新闻调查网站24日报道，美国前纽约市市长、民主党总统参选人迈克尔·布隆伯格（Michael Bloomberg）陷入尴尬处境，因为其竞选团队签约的承包商雇佣监狱劳工做电话助选工作。随后，布隆伯格表示说，在媒体报道后才知道此一情况，其团队也已经与该承包商解约。

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据窃听（The Intercept）”的新闻调查网站的报道说，布隆伯格的竞选团队经第三方供应商与总部在新泽西州的呼叫中心公司ProCom签约。ProCom在新泽西州和俄克拉荷马州均设有呼叫中心，而该公司在俄克拉荷马州的两家呼叫中心雇佣了州监狱的囚犯作为劳工。

匿名消息人士向“窃听”透露，与布隆伯格的2020总统竞选团队签约的ProCom呼叫中心雇佣了艾迪·沃勒博士惩教中心（Dr. Eddie Warrior Correctional Center）的囚犯，为竞选团队做加州方面的电话助选工作。该惩教中心是安全级别最低的女性监狱。

法新社说：布隆伯格的竞选团队已经向“窃听”确认，他们确实经第三方与ProCom签了约，不过团队也表示对ProCom雇佣囚犯一事并不知情。竞选团队表示已因此与ProCom解约。

布隆伯格竞选团队的发言人朱莉·伍德（Julie Wood）告诉“窃听”说：“我们并不知道这件事，而如果我们事前知道，就不会与其签下合同”，“我们已经与该承包商解约了。”

布隆伯格当日也就此事在推特上发表了声明。至于这一事件对其选情有何影响，尚待观察。

报道指出，在美国，雇佣监狱劳工是合法的；即使强迫监狱劳工劳动，也并不违法。据悉，美国宪法第十三修正案废除了奴隶制和一般情况下的强迫劳役，但是允许以“惩罚犯罪”为目的“非自愿劳役”。

另一方面，美国对于“监狱劳工”的态度也分为两派。

支持者认为，囚犯劳动能够促进当地经济，还能让囚犯获得技能和收入以降低再犯率。

批评者则认为，监狱劳工是被剥削的一方，而私人企业对于利润的考量显然优先于囚犯是否会改过自新。