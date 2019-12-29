纽约州5人遭刺受伤 涉反犹主义恐袭

一名攻击者当地时间周六（12月28号）晚间22点在纽约州一犹太教拉比家中行刺，刺伤5人后逃逸，但稍后被警方逮捕。当局说此案或部分涉嫌反犹主义恐怖袭击。

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这是几周前反犹太袭击让紧张局势加剧后，又发生的疑似反犹主义攻击事件。

路透社报道，正统犹太人公共事务委员会（OJPAC）在推特上表示，一名以围巾蒙面的攻击者当天在这位拉比位于洛克兰郡（Rockland）蒙塞镇（Monsey）的拉比家中行凶，持刀攻击受害者。当时受害者正在举办光明节庆祝活动。

该委员会表示，5名受害者都被送往当地医院，有两人情况危急，其中一人至少身中6刀。蒙塞位于纽约市北方约32公里，有很多犹太居民。

纽约州检察长詹姆斯表示，她为蒙塞的情况感到“十分不安”。她在推文中表示对任何仇恨行为都是零容忍，会继续监督这种恐怖情形。

纽约市郊泽西市（Jersey City）一家犹太食品店本月稍早发生枪击案，共有6人丧命，包含两名凶嫌。当局说此案部分起因反犹主义。