温斯坦性侵案纽约开庭 对米兔运动至关重要

被指控多次性侵犯的电影制片人哈维·温斯坦的庭审今天（1月6日）将在曼哈顿拉开，这对米兔（#MeToo）运动也是至关重要的，在令众多名人、政客臭名昭著后，这一运动希望被告受到刑事制裁。

广告 继续浏览后续

2017年10月上旬《纽约时报》首次披露，包括格温妮丝·帕特洛（Gwyneth Paltrow），安吉丽娜·朱莉（Angelina Jolie）和莉亚·塞杜克斯（Léa Seydoux）等名人在内的80多名女性指责前好莱坞大亨、备受尊敬的奥斯卡制片人温斯坦，对她们进行了性骚扰或性侵犯。

但是周一的庭审仅涉及其中的两个人，法新社指出，这表明在寻找数年前发生指控的证据、以及没有证人的情况下，进行刑事立案的困难。

温斯坦的前助理咪咪·哈莱伊（Mimi Haleyi）指控他、（哈维·温斯坦Harvey Weinstein）于2006年7月在其纽约公寓中对她进行了性侵。

第二名受害者要求匿名，指控温斯坦于2013年3月在纽约一家旅馆房间内强奸了自己。

去年八月进行修改的公诉书，曾包括第三名受害者，女演员安娜贝拉·西奥拉（Annabella Sciorra），她声称自己曾在1993年受到温斯坦的性侵。尽管已经过了诉讼时效期，但仍能使公诉方证实被告的“破坏性”性行为的指控，这会使这位67岁的制片人面临终身监禁的判决。

Miramax电影制片公司的前任老板如果被判刑，这对米兔运动和“到此为止”（Time's Up）组织将是重大胜利， “到此为止”是在米兔运动爆发后，好莱坞及其他地区演艺界人士反对性骚扰和性歧视的组织。25名指控者在上周五的一份声明中称：“这一庭审显示了性侵者是要负责的、打破沉默可以带来真正的改变，这是至关重要的。”