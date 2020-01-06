3美国人在肯尼亚美军基地遭武装攻击中身亡

索马里青年党在袭击肯尼亚的美军和肯军联合基地后散发的图像2020年1月5日

美国非洲军事司令部（AFRICOM）宣布，三名美国人1月5日在索马里青年党(Al-Shabaab)攻击美军驻肯尼亚北部基地时身亡，其中一名美军，两名五角大楼承包商。

广告 继续浏览后续

美军在肯尼亚北部近索马里的拉姆地区与肯尼亚军的联合基地，1月5日拂晓前，遭索马里伊斯兰武装青年党的攻击。该组织是盖达分支，主张实施伊斯兰法。

据法新社1月5日发自华盛顿的报道，美国军方发布声明说，索马里青年党1月5日对美军驻肯尼亚北部基地的袭击，三名美国人死亡，其中一名美军，两名五角大楼的承包商。另有两名美军雇员受伤，伤员情况稳定，正在撤离。这个声明还透露，在袭击过程中，有轻型武器间接射击。

声明还说，在第一波进攻时，美军和肯尼亚军队在基地周边击退了青年党。有消息说，五角大楼承包商操纵的6架轻型民用飞机受到损坏。

另据路透社引述目击者和军方消息人士报道，索马里青年党黎明前发动的攻击持续大约四小时。路透见到的一份警方报告称，该组织在攻击中摧毁了两架飞机、两架美国直升机以及数辆美国军方车辆。

美国非洲部队司令官斯蒂芬·汤森Stephen Townsend在一份声明中表示，尽管受到损失，但我们有更强的决心，要与非洲伙伴和国际伙伴，共同追剿这次袭击的责任者，追缴那些试图攻击美军和损害美国利益的索马里青年党。他还说，不会让青年党有藏身之地，可策划对美国和美国的非洲伙伴进行攻击。

美国众议院外交委员会主席，民主党议员恩格尔（Eliot Engel）对3名美国人死亡的悲剧表示痛惜。他称，这次袭击明显目的是企图继续瞄准美军在这个地区的存在，但是美国继续坚定站在肯尼亚一边。