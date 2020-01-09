防特朗普冲动 美国国会众院今表决限制总统开战权

美国联邦众议院议长佩洛西表示，总统特朗普下令狙杀伊朗重要将领后，民主党把持的众院1月9日表决，以防特朗普对伊朗发动战争。伊朗对美国在中东的存在施行报复，但国际与军事观察认为态势降温。

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据法新社报道说，美国国会众院将表决限制战争权，防特朗普对伊朗开战。据美国联邦众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）8日表示，总统特朗普下令狙杀伊朗重要将领后，民主党把持的众院明天即9日将表决，以防特朗普对伊朗发动战争。

特朗普与伊朗官员先前相互恫吓，现在语调缓和下来，共和党人与民主党人普遍对此表达支持，而伊朗以导弹攻击美军驻扎的伊拉克基地，没有造成美国人员身亡，也让他们感到欣慰。

但美国政府高阶官员举行的机密简报会，没有让许多民主党人信服，共和党也有至少一人感到愤怒，不认为特朗普上周在伊朗最高指挥官苏雷曼尼（Qasem Soleimani）抵达伊拉克时将之击毙是合理的，而此举使得紧张关系急遽升高。

佩洛西表示，民主党人将采取进一步行动，因为国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）等高阶官员8日向国会议员举行闭门简报会时，没有消除他们的疑虑。

佩洛西在声明中说：「总统已经清楚表明，他没有协调一致的策略，可以保护美国人安全、降低美伊紧张情势并确保区域稳定。」据佩洛西说：「总统未依照战争权力法（War Powers Act ）充分通知，还有政府今天举行的简报会，都未能消除我们的疑虑。」

法新社说，根据1973年的战争权力法，政府采取重大军事行动前必须通知国会，但特朗普异常保密他狙杀苏雷曼尼的原因。

据佩洛西说，因此，根据1973年战争权力法，众院将举行表决，约束特朗普对伊朗发动战争的权力。佩洛西说，众院也可能会马上考虑撤销在2001年911攻击事件后通过的动武授权。连续3任政府都以这项授权作为法律依据，对伊斯兰世界发动一系列军事行动。

法新社认为，不过，任何约束特朗普权力的行动，都可能很难在联邦参议院闯关成功，因为特朗普所属的共和党占有多数席次。