弹劾特朗普 佩洛西打造坚固诉状再递参院

去年12月，特朗普成为美国历史上第三位遭到弹劾的总统，众议院投票指控他滥用权力和妨碍司法。但佩洛西一直没有向参议院提交弹劾条款，此举意在向参议院共和党领袖米奇•麦康奈尔施压，要求在审理期间允许传唤新的证人和提交新的证据。民主党占多数的众议院昨天通过决议案，限制特朗普对伊朗动武权限。

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据法新社报道，美国联邦众议院议长佩洛西拖延数周，迟未把弹劾总统特朗普条文送交联邦参议院；在要求行动压力升高之际，佩洛西星期四天说，「不久后」可能就会送出条文，让参院进行后续审判。

国会头号民主党人佩洛西再次呼吁参院多数党领袖麦康奈尔（Mitch McConnell）为这场历史性审判订定规则，这样她才能「看到」弹劾管理人（Impeachment Manager）、也就是这场审判的检察官，会在什么样的「竞技场」进行审判。

她呛声说：「难道那样要求太过分吗？」

特朗普上月遭到弹劾，理由是滥权施压乌克兰调查可能成为2020大选对手的政敌拜登（Joe Biden），以及妨碍国会后续调查。之后佩洛西一直伺机而动，不愿在麦康奈尔保证进行「公平」审判、让民主党人得以传唤重要证人和索取文件之前递出条文。她说，「我不会无限期地扣住条文，我会在我准备好的时候递出，可能就是不久后。」

据英国金融时报报道，去年12月，特朗普成为美国历史上第三位遭到弹劾的总统，众议院投票指控他滥用权力和妨碍司法。但佩洛西一直没有向参议院提交弹劾条款，此举意在向参议院共和党领袖米奇•麦康奈尔(Mitch McConnell)施压，要求在审理期间允许传唤新的证人和提交新的证据。

本周早些时候，麦康奈尔表示，共和党人“有足够的票数”在不与民主党人达成交易的情况下推进审理工作。但根据目前的参议院规则，在从众议院收到条款之前，弹劾审理不能开始。佩洛西周四对记者表示，在麦康奈尔提供有关如何进行审理的更多细节之前，她不会提交这些条款。不过，佩洛西补充称，她不会“无限期地”推迟提交弹劾条款，并表示：“当我准备好后，我就会把它们发出去。可能很快。”

报道说，以参议院少数党领袖查克•舒默(Chuck Schumer)为首的民主党人，正推动弹劾审理将未参与去年众议院调查的证人的证词包括在内，其中包括美国前国家安全顾问约翰•博尔顿(John Bolton)和白宫代理幕僚长米克•马尔瓦尼(Mick Mulvaney)。

白宫已命令官员不得在众议院调查中作证。但本周早些时候，博尔顿表示，如果收到传票，他愿意在参议院审理中作证。