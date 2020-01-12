弹劾特朗普 美众院下周提交弹劾条款

美国众议院议长佩洛西说，众议院下周将推进向参议院提交弹劾条款的工作。此前，众议院暂缓提交这些条款，目的是确保对总统特朗普的审判将包括证人和新文件。

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据华尔街日报今天报道说，美国众议院议长下周将向参议院提交弹劾条款。美国众议院议长南希．佩洛西(Nancy Pelosi)说，众议院下周将推进向参议院提交弹劾条款的工作。

此前，众议院暂缓提交这些条款，目的是确保对总统特朗普的审判将包括证人和新文件。要将这些条款提交参议院，众议院必须对一项决议进行投票，该决议将任命弹劾管理人，并向众议院提交证据。投票将提交条款，并自动引发参议院的审判。

去年12月，民主党领导的众议院批准了两项弹劾条款。第一项指控称，特朗普向乌克兰施压，要求其展开可能在2020年美国大选中对他有利的调查，这构成了滥用权力。第二项目指控称，白宫阻止关键证人作证的努力等同阻挠国会。

据法新社，美国联邦众议院议长佩洛西被批评拖延数周，迟未把弹劾总统特朗普条文送交联邦参议院；在要求行动压力升高之际，佩洛西解释说，「不久后」可能就会送出条文，让参院进行后续审判。但佩洛西没有具体提出提交日期。

该报道说，美国国会头号民主党人佩洛西再次呼吁参院多数党领袖为这场历史性审判订定规则，这样她才能「看到」弹劾管理人（Impeachment Manager）、也就是这场审判的检察官，会在什么样的「竞技场」进行审判。