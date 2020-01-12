美国军队驱辞了一些沙特培训士兵

美国佛罗里达州海军基地受训的一名沙特阿拉伯军官去年12月开枪滥射后遭击毙，全案经调查后，美方将驱逐至少十余名沙特受训学员。消息说虽然这十余名遭驱逐的沙特受训学员未被指控是滥杀者帮凶，但他们被发现当中有些人与极端主义运动有关连 。

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据法新社今天报道说，调查佛州海军基地枪击案后，美国拟驱逐沙特学员。美国有线电视新闻网（CNN）报道，在佛罗里达州海军基地受训的一名沙乌地阿拉伯军官去年12月开枪滥射后遭击毙，全案经调查后，美方将驱逐至少十余名沙国受训学员。

凶嫌阿尔沙姆拉尼（Mohammed Saeed Alshamrani）是赴美受训的少尉军官，去年12月6日他在佛罗里达州彭萨科拉（Pensacola）海军航空站教学大楼开枪滥射，造成3死8伤，最后他被警方击毙。CNN的报道说，虽然这十余名遭驱逐的沙国受训学员未被指控是阿尔沙姆拉尼的帮凶，不过经调查发现当中有些人与极端主义运动有关连，或者藏有儿童色情物品。

报道另根据「华盛顿邮报」（The Washington Post）消息，美国联邦调查局（FBI）展开的调查发现，枪击案发生前，数名受训学员并未通报凶嫌令人感到不安的行径。

21岁的阿尔沙姆拉尼是沙乌地阿拉伯皇家空军的少尉，他持有合法购得的9毫米口径葛洛克（Glock）手枪，据报导枪击前他曾发推文，痛斥美国「是个邪恶的国家」。

据报道，目前约有5000个国际军事学员在美国受训，包括在各军种受训的沙特学员共850人。