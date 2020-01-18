墨西哥政府加强对其南部边境的控制

据法新社报道，墨西哥政府宣布加强对其南部边境的控制，以应对即将到来的新一波难民潮。目前，有大约来自洪都拉斯和萨尔瓦多的3000多人组成的难民“大篷车”队正涌向墨西哥南部边界。

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墨西哥政府已经向南部边界地区增派来200名国民警卫队。危地马拉政府日前表示，由至少2200人组成的中北美洲“大篷车”移民群体已经从洪都拉斯入境危地马拉，并继续朝着北方向墨西哥行走。他们给这一区域的国家带来新的压力，美国政府一直在施压墨西哥等国，以打击试图入境美国的非法移民。在美国与墨西哥接壤的边境上被捕的大多数移民从洪都拉斯、危地马拉和萨尔瓦多出发，他们试图摆脱长期的贫困或帮派暴力。

据美国五角大楼消息人士的话报道称，美国国土安全部向五角大楼提交了资助其在与墨西哥边界上修建270英里隔离墙的申请，五角大楼正在评估其成本和可行性。俄罗斯卫星网报道，五角大楼发言人称，该申请的审议大约需要2个星期。他拒绝提供有关申请财务部分的信息。他指出，五角大楼此前仅部分满足了涉及为修建边界墙提供资金的要求。

特朗普政府于2019年2月宣布，全美进入紧急状态，并命令政府各部门筹集共计67亿美元的资金，用于建造边境墙。特朗普政府已开始用飞机将墨西哥移民送回墨西哥远端内陆深处，从今年1月底开始，每周预计将有2个航班，可以送走大约250人回墨西哥，这是美、墨扩大合作的一部份，以制止非法移民涌入美国和应对美墨边界不断髮生的危机。