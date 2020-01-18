美国自曝核秘密 欧美24处藏

国际《原子科学家公报》（Bulletin of the Atomic Scientists）公布了美军核武库存数量数据，目前总共有3800枚核武处于服役状态，其中1750枚部署当中，另2050枚作为储备状态，根据需求由导弹或是轰炸机搭载。

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据东森新闻今天报道，美军最新“核武数量”曝光，散布在欧美24个地点。这份报告由“美国科学家联合会核资讯项目主任”克里斯汤森（Hans Kristensen）与研究助理马特•科达（Matt Korda）研究和编写，虽然有3800枚核武处于服役状态，但还有2000枚退役弹头等待拆卸，所以美军实际上持有的核武是5800枚。

该报道说，在部署中的1750枚核武当中，400枚为陆基洲际弹道飞弹，900枚为潜射飞弹，300枚部署在美军的轰炸机基地，150枚战术核弹在欧洲基地。这些核武目前部署在美国的11个州和5个欧洲国家共24个地点，目前为止，储存最多核武的地点是新墨西哥州阿布奎基市(Albuquerque)南部的大型郊区地下弹药和维修储存建筑群，但是存放的大多数武器都是退役核武，正待运往德州潘特克斯(Pantex)工厂进行拆卸。

报道称，俄罗斯和美国在2010年签署的依旧有效的新削减战略武器条约（Strategic Arms Reduction Treaty）规定，双方有义务缩减自己的核武库，条约规定将核弹头减少到1500个，洲际弹道飞弹、潜射飞弹和重型轰炸机减少到700个。