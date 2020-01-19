美参议院弹劾后天启程 特朗普厉喝快下刀别误了颁国情咨文

1999年克林顿弹劾案参议院审理5周结案，1868年约翰逊（Andrew Johnson）的案子则审了3个月；现在，如果顺了白宫与共和党的意，美国总统特朗普的弹劾案会在2周内结束。这么一来，特朗普就赶得上在2月4日发表国情咨文时，庆祝他早已预料到的无罪结案。特朗普高调催促弹劾案快快展开。

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据法新社今天报道，特朗普盼国情咨文前速战速决，参院弹劾审理有望2周结束。但报道说，但这也得取决共和党能否挡下民主党提取文件与传唤证人的要求，这些要求都可能加强不利特朗普的论据。

目前为止，联邦参议院多数党领袖米奇·麦康奈尔（Mitch McConnell）领导的共和党人仍略居上风。

参院16日以肃穆、仪式性宣读特朗普滥权与妨碍国会调查罪名展开弹劾审理，但审理规则与时程尚未定案。审理规则与时程将在21日确定，届时100位参议员将辩论表决程序。

据该报道说，民主党人要求参院同意提取重要文件，并传唤4位现任与前任白宫高层官员作证，包括前国家安全顾问波顿（John Bolton）与白宫代理幕僚长穆瓦尼（Mick Mulvaney），这两人据信都对特朗普被控的罪名有第一手了解。但联邦众议院进行弹劾调查时，白宫阻止众院提取文件与传唤证人，现在也没迹象显示他们会对此让步。

米奇·麦康奈尔表示，审理在初步辩论、展开问话之后，才会决定是否同意提取文件与传唤证人，不过他不认为有必要这么做。

白宫本周也暗示了他们预期的发展：不会传唤证人，白宫一位官员告诉记者：「我想，（审理）极不可能超过两周。」这位官员表示，没有必要拖更久，「总统应该无罪结案，我们认为这会发生，而且很快就会发生」。

法新社说，针对弹劾案，美国总统特朗普的法律团队昨天公布他们在弹劾审判的辩护方向，并痛批弹劾程序于宪法不合且充满危险。

特朗普法律团队则强烈否认联邦众议院的弹劾，宣称种种指控是「危险攻击美国人民自由选择总统人选的权利」。据他们在今天发布的6页文件中主张，「这是想公然非法推翻2016年大选结果，并干预几个月后即将登场的2020年大选」。

法新社说，民主党控制的众议院去年底通过总统滥用职权、妨碍国会调查两项弹劾文后，这是特朗普阵营首度对其法律依据提出正式回应。特朗普辩护团队说：「弹劾文在宪法上站不住脚，既没有提出犯罪行为，也未说明触犯任何法律。」

特朗普被弹劾的原因在于，他被控利用职权来施压乌克兰，扣住对乌国的4亿美元军援和两国总统在白宫会面的机会，企图要对方挖出民主党总统参选人拜登（Joe Biden）的丑闻。

这名消息人士强调，去年9月时，特朗普已在联合国会见乌国总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky），也已释出军援，因此与基辅当局之间没有所谓的「交换条件」。