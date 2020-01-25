特朗普成为第一位参加反堕胎游行的美国总统

法新社报道说，美国总统特朗普成为历来第一位亲自参加华盛顿年度反堕胎游行“为生命游行”的美国总统，在这个选举年的反堕胎集会中，寻求保守教派的支持。

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在华盛顿国家广场上，特朗普对参加第47届“为生命游行”集会的数万民众表示，“我们聚集在这里为的是一个非常简单的原因：捍卫每一个孩子的权利，不管是已出生的，还是未出生的，让他们实现神赐予他们的潜力。47年来，各个背景的美国人从全国各地赶来，挺身捍卫生命。今天，做为美国总统，我与你们站在一起，备感自豪。 ” 他抨击民主党人支持堕胎权利，宣称“宗教自由”遭到破坏。特朗普说，“谈到堕胎，民主党人拥抱最激进、极端的立场。我们则采取决定性行动保护宗教自由”。他还为他的行政当局在国际上采取的停止向联合国人口基金会出资等措施到自豪，并赞扬了参加游行的反堕胎人士。

美国总统选举将于今年11月3日举行，基督教福音派教会的支持对特朗普争取连任来说相当关键。与此同时，针对特朗普的参议院弹劾审理正在进行，他被控滥权及妨碍国会调查，已于上个月被联邦众议院弹劾，接下来将由参议院决定他是否应去职。一般认为，特朗普去职的可能性很小，因为参议院目前由他所属的共和党掌握多数。

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