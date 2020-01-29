参议院弹劾案紧锣密鼓 民主党布局传唤证人 特朗普情势告急?

弹劾特朗普在参议院走程序，民主党人希望传唤或发出传票，要求至少4名现任或前任特朗普最高幕僚作证，包括博顿与白宫幕僚长穆瓦尼。民主党人也希望参院审理弹劾案时能索取白宫纪录，以支持他们对特朗普提出的指控。对此，参议院共和党议员可能无能阻止。

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据法新社说，弹劾特朗普民主党想传证人， 米奇·麦康奈尔透露共和党可能挡不了。

报道引述美国媒体消息，联邦参议院多数党领袖米奇·麦康奈尔昨天指出，审理总统特朗普弹劾案时，民主党人可能可逼使共和党人传唤证人。数家媒体引述共和党消息人士说法报道，民主党人要求前国家安全顾问博顿（John Bolton）作证，米奇·麦康奈尔在闭门会议上告诉共和党联邦参议员，共和党可能还无法掌握到足够票数，以阻止民主党传唤证人。

在预计于31日举行的投票上，53名共和党参议员中必须至少要有4人倒戈，与47名民主党人站在同一阵线，才能顺利传唤证人作证。民主党人希望传唤或发出传票，要求至少4名现任或前任特朗普最高幕僚作证，包括波顿与白宫幕僚长穆瓦尼（Mick Mulvaney）。

特朗普施压乌克兰协助抹黑民主党对手拜登（Joe Biden）与民主党人，据信博顿与穆瓦尼对此知情。特朗普遭控滥权扣住军事援助，以施压基辅当局满足他的需求。根据媒体报导，波顿尚未付梓的新书手稿提到，特朗普去年8月曾跟他说，将持续冻结金援，直到乌克兰总统泽伦斯基（Volydymyr Zelensky）的政府宣布将调查拜登，以及宣称乌克兰在2016年大选支持民主党人的虚构说法。民主党人也希望参院审理弹劾案时能索取白宫纪录，以支持他们对特朗普提出的指控。

法新社说，如果民主党人在31日争取到传唤证人所需的51张票，弹劾案审理将再持续进行两周以上，而白宫希望弹劾案审理能在本周末结束，宣告特朗普无罪。共和党人也能要求传唤自己的证人，包括拜登与他的儿子韩特（Hunter），而韩特与乌克兰有商业关系。

消息没有提及共和党参议员是否有立场跳槽支持民主党传唤忧虑。

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