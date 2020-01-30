特朗普也组武汉肺炎因应小组 未提组长事

美国升高重视中国武汉肺炎疫情冲击与影响，白宫下令成立因应新型冠状病毒疫情的特别小组，每天开会研究疫情状况。特朗普要求随时向他报告事态发展。该小组工作目前由美国卫生部长主持。

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据美国之音今天报道说，因应新型冠状病毒疫情，特朗普总统成立工作小组。美国总统特朗普是在29日宣布成立新型冠状病毒工作小组，并指从本周一开始每天开会。

特朗普总统指示工作小组主导政府应对2019新型冠状病毒，并随时向他报告事态发展。

卫生与公共服务部长阿扎尔(Alex Azar)主持这个工作小组，并透过国安会的协调合作，由白宫与美国政府机构的几位专家组成，其中包括美国在传染病领域的重要专家。这个小组将主导政府监测、遏止疫情及降低病毒散播的工作，并确保美国人民获得最准确及时的健康与旅游信息。

据白宫表示，美国人民的健康与福祉是总统的优先事项，尽管美国人民感染的风险仍然极低，所有机构都在监测相关发展，并让民众知道情况。

据该报道说，特朗普总统稍早透过推特表示，已听取中国新型冠状病毒的简报，美国相关部门与中方密切合作，美国会持续关注事态发展，美国有世界上最棒的专家。

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