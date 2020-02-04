美民主党总统候选人初选首战爱荷华迟迟无正式结果

美国总统选举民主党候选人党内初选活动2月3日在爱荷华州首战。不过首场争夺的正式结果迟迟未能揭晓，组织者称发现统计中出现难以吻合的数据，因此延迟发布正式结果。年纪最长的参议员桑德斯3日当晚称自己首战胜出，而只有38岁的竞选人，曾担任市长的布蒂吉格（Pete Buttigieg）也声称在首场角逐中看到了希望。

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民主党总统候选人党内初选活动3日在爱荷华州隆重登场。在爱荷华州可以争夺的选举人票虽然只有6张，但由于是首场角逐，因此常常具有风向标的作用，十分引人关注。但显然由于统计数据中出现一些不合理的数字，组织者当晚宣布延迟公布正式结果。组织者否认选举活动中出现舞弊，只称是技术问题。

这种模糊状态的结果是主要竞选人各自感觉自己首战告捷。78岁的参议员伯尔尼-桑德斯当晚宣布自己取得了“非常完美的胜利”，正如此前的各项民调预期。他表示，这一天显示，特朗普时代开始终结。桑德斯竞选团队公布了自己的统计数据，认为从40%的投票站检票情况看，桑德斯获得28.62%的支持，而年轻的布蒂吉格位居第二，获得25.71%的支持。

布蒂吉格本人也对自己的首场表现十分满意。布蒂吉格一年前在美国全国政坛还不为人所知，但他相信自己可以在这次党内角逐中一鸣惊人。他在当晚的集会上宣布：原本不可能的希望现在变成了不可否认的现实。

不过，从桑德斯竞选团对的统计数字来看，在这次首场角逐中，原本人气颇高的前副总统拜登只位居第四。

民主党党内初选首炮未能打响，令现任总统特朗普借机嘲讽民主党领导层作弊。特朗普本人应于周二晚间发表总统国情咨文。而民主党推动的总统罢免程序可能也会在周三不了了之。

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