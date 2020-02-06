特朗普弹劾判决无罪 今料讥抨佩洛西 美总统大选走向现新迷

美国总统特朗普遭弹劾案昨天以无罪定案。此判决皆因美国共和党在参议院占据多数，才使占据众议院多数地位的民主党弹劾主张归于失败。民主党可能更陷灾情，因众议院主席佩洛西昨天当众愤怒撕毁特朗普的国情咨文法律文件。特朗普今天发表讲话，评论指美国总统大选未来走向受到影响，因为共和党与民主党在选举问题上进一步敌对。

广告 继续浏览后续

据法新社报道是，参院审理弹劾案判决出炉，特朗普获判无罪。

美国总统特朗普被控滥权和妨碍国会调查而遭国会众议院弹劾后，经过联邦参议院近3周审理，今天一如预期获判无罪，将可续任总统，这料将有助他在年底大选争取连任。

参议院必须有2/3议员同意判决特朗普有罪，才能让他去职，但特朗普的共和党同志在参院100个议席中占了53席，因此这个结果早在预料之中。

针对指控特朗普滥权的弹劾条文，52位参议员认为应判特朗普无罪，48位说有罪，未达2/3门槛。对于指控特朗普妨碍国会调查的弹劾条文，则是53位参议员说无罪，47人说有罪，也未能通过。

法新社说，参院投票结果大致党派壁垒分明，凸显特朗普获得大多共和党同志忠诚支持，以及民主党人对他厌恶之深。共和党参议员罗姆尼（Mitt Romney）在表决前表态将倒戈，是唯一跑票的共和党议员，他在第一项弹劾条款主张特朗普有罪。

73岁的特朗普获判无罪并不表示民主党主导的调查行动将终止，但将让特朗普气势更盛，有利在年底的总统大选争取连任。

法新社称，特朗普被控滥用职权，意图施压乌克兰调查他在总统大选可能遭遇的民主党前副总统拜登（Joe Biden），而且妨碍国会调查此事，因此在去年底遭众院弹劾，成为美国历史上第3位遭弹劾的总统。他安全过了这关之后，将力争在11月3日的大选赢得第2个任期。

美国联邦参议院透过表决，宣判共和党籍总统特朗普被控滥权及妨碍国会调查的两项弹劾条文不成立。就此白宫方面表示，特朗普在弹劾审判中完全证明无罪及免责。据白宫发言人葛里向（Stephanie Grisham）说，参议院宣告无罪后，特朗普「很高兴地把民主党人可耻作为的最新一章化为往事」。

葛里向也指控在野的民主党试图影响今年11月的总统选举，还问道「不会有现世报吗？」

据法新社透露，特朗普6日将发表公开声明。据特朗普昨天的一项推文说：「我明天中午12时将于白宫发布公开声明，讨论我国对这场弹劾骗局取得的胜利！」

法新社说，在共和党全党支持下，特朗普在参院两次就他滥权和妨碍国会调查指控的表决中都获判无罪。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅