美两党多名议员提名香港民主运动角逐诺贝尔和平奖

美国民主党众议员麦格文（James McGovern）和共和党参议员卢比奥上周发表声明，提名香港民主运动角逐2020年诺贝尔和平奖。两人分别是“国会及行政当局中国委员会”（简称CECC）的主席和共同主席。CECC致给诺贝尔和平奖委员会的公开信，参与联署的议员，在众议院方面，尚有共和党的史密斯（Christopher Smith）、民主党的苏奥兹（Thomas Suozzi）和马林奥斯基（Tom Malinowski）；在参议院方面，参与联署的也有民主党的麦克莱（Jeffrey Merkley）、共和党的丹恩斯（Steve Daines）以及杨格（Todd Young）。

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上述的议员统统都是CECC的成员。

CECC的声明表示，提名香港民主运动角逐2020年诺贝尔和平奖的决定，系基于今年的抗争活动“是令人印象深刻的有条理和有连贯性，尽管众所周知运动是没有领袖却又富于弹性”。CECC敦促诺贝尔和平奖委员会了解“有无数无名无姓的个人不惜牺牲他们的性命、他们的健康、他们的工作、他们的教育，目的只是为了争取一个未来更好的香港........对数以百万计有勇气和有决心、而又启发了这个世界的香港人，这个奖将会是对他们的一个敬意”

在致给挪威奥斯陆的诺贝尔和平奖委员会的公开信中，上述的议员们指出，民主运动的参与者代表了香港社会多个阶层－－学生、少年、退休人士、女士、教师、空中服务员、银行职员、律师、社工、企业家、医疗专业人士、机场员工、外劳和公务员。这群抗争者的活动，不但富有独特性，而且无论在其数目、范围以及创想力都令人受到启发。这些和平抗争活动利用了艺术、音乐、镭射科技以及全港人龙手牵手。

示威者的五大诉求其实是有道理的：1，撤回逃犯修订条例、2，成立对警察暴力的独立调查委员会、3，撤回对所有示威被捕者的控罪、4，撤回将6月的示威运动定性为“暴动”、5，以一人一票真普选选出行政长官和立法会。

但这封信指出，香港政府不但拒绝透过对话解决问题，反而镇压和平的示威，甚至违反了联合国对有关执法者使用武器的约章，对示威者采取过度和不必要的武力。联合国人权委员会亦要求对这些事件展开调查，美国和英国已经停止向香港的警方出售群众控制的器材。

他们最后在信中赞扬诺贝尔委员会过去的决心，在2010年颁发和平奖给刘晓波，而刘遭到不公平的禁锢和最终的逝世，在在提醒我们中国有太多人为了他们的人权敢于发声而牺牲。

联署的议员们说：“我们希望诺贝尔委员会将继续照亮在中国争取和平和人权的人，而我们相信香港的民主运动绝对是今年实至名归的得奖者。”

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