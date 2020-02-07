布蒂吉格和桑德斯双双领先爱荷华州初选 民主党尚未宣布胜选人

美国总统选举民主党在爱荷华州举行的党内首个初选投票三天之后，据该党周四终于公布对全部选票的计票结果，布蒂吉格和桑德斯得票相当、并驾领先，但民主党目前尚未宣布最终的获胜者。

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美国民主党3日在爱荷华州举行首场总统选举党内初选, 投票結果原定当天出炉当直到周四、民主党主席汤姆 佩雷斯呼吁要考虑重新计票几小时之后，才公布计票结果。38岁的印第安纳州南班德市前市长彼得·布蒂吉格异军突起，得票26.2％，78岁的佛蒙特州国会参议员桑德斯成绩相当，得票26.1％，与布蒂吉格双双领先。但因民主党选举移动软件出现故障，在周四晚间民主党并没有宣布最终的获胜者。

民主党初选其他领先的两名候选人，参议员沃伦以18.0％位居第三，而前总统奥巴马期间的前副总统拜登则以15.8％的选票位居第四。拜登此前在选举中的领头位置被布蒂吉格取代。

据相关报道，爱荷华州在美国总统大选中共有6张选举人票，仅占总数的1%，但因它第一个举行初选的州而具有特殊的影响力，决定了各参选人的势头。评论指民主党此次初选即迟迟无法完成报票的尴尬失利，似乎预示未来竞逐白宫之路更加艰难。

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