美国宣布击毙阿拉伯半岛基地组织头目卡西姆 里米

美国周四(2月6日)宣布击毙阿拉伯半岛基地组织头目卡西姆 里米（Qassim al-Rimi），该组织曾宣称对多起反西方的攻击事件负责，据信里米指挥了去年针对美国佛州彭萨科拉海军航空站攻击事件，该事件共造成三名美军海军士兵死亡。

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美国白宫在一份声明中表示，美军在总统特朗普授命下，成功在也门进行了一次反恐行动，击毙“阿拉伯半岛基地组织”头目卡西姆・里米以及二号头目艾曼・扎瓦希里（Ayman al-Zawahiri）。声明指，里米控制下的该基地组织，对也门平民造成无法形容的暴力，并多次试图发动针对美国及美军的攻击。他的死将进一步削弱阿拉伯半岛基地组织及全球基地组织的实力，使我们距离消除这些威胁美国国家安全的组织更进一步”。

据悉，里米1990年代加入基地组织，基地组织发起对美国的9.11恐袭前就在阿富汗为本 拉登工作。他因密谋杀害美国驻也门大使曾被判入狱五年，后来从监狱中逃走。自2015年3月以来，基地组织利用也门局势混乱之机加强了也门南部和东南部的控制。

据美国针对伊斯兰教网站监测中心SITE周日表示，阿拉伯半岛基地组织曾声称他们对12月初在佛州彭萨科拉美国军事基地的枪击事件负责，此次攻击造成三名美国海军水兵死亡。

美国外交曾高额美军悬赏抓捕里米，2018年又将悬赏金从500万美元增加到1000万美元。

此外里米据指他还因参与对美国驻萨那大使馆附近的致命攻击、以及支持尼日利亚人阿卜杜勒·穆塔拉拉布在2009年圣诞节身藏炸药企图炸毁阿姆斯特丹-底特律航班，而受到财政部和联合国的制裁。

法新社报道指，自美国总统特朗普上台以来，美国加强了利用无人机等方式打击阿拉伯半岛基地组织。此外美国增大了在中东地区反美组织头目的击杀，包括一月初在巴格达击杀伊朗革命卫队将军苏莱曼尼。

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