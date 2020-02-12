美民主党总统选举党内初选，桑德斯在新罕布什尔州胜出

美国民主党总统候选人党内初选11日在新罕布什尔州举行。根据检票结果，联邦参议员伯尼·桑德斯以微弱优势胜出，紧随其后的是年轻的前南本德市市长布蒂吉格和联邦参议员克洛布彻。此前在全国民意调查中一直领先的前副总统拜登表现依然不佳，只位居第五。

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经历了一周前爱荷华州初选首轮角逐检票过程的混乱之后，新罕布什尔州的初选活动似乎比较顺利。投票结果陆续揭晓。根据最新检票结果，社会主义主张的联邦参议员桑德斯一如预期，以２６％的得票率，领先其他对手。紧随其后的是曾在印第安纳州担任南本德市市长的布蒂吉格，他获得了２5％的支持。布蒂吉格可以说是这次初选活动中的“黑马”。在此之前，他在全国政坛几乎无人知晓，但在一周前的爱荷华州初选首轮投票活动中，他拔取头筹，以极其微弱的多数，领先民调优势候选人桑德斯。７８岁的桑德斯早在四年前已经经历过民主党党内初选的洗礼，而３８岁的布蒂吉格则是首次出征。

这次初选活动的一个令人多有意外的结果可以说是在全国民调中一直领先各路对手的前副总统拜登。拜登在这次新罕布什尔州竞选中位居第五位，可能只获得了８％的支持。在此前民调中也拥有很多支持者的联邦参议员瓦伦也表现一般，只以９％的得票率，位居第四。位居第三的是参议员克洛布彻，她获得了２０％的支持率。

爱荷华州和新罕布什尔州虽然选举人票不多，但因为是党内初选角逐的开始，所以有一定的风向标作用。

新罕布什尔州角逐后，有两名竞选人宣布退出。竞争者由此前的１１位减少至９位。

下一场角逐将于２月２２日在内瓦达州举行。不过，关键一战可能更是３月３日的所谓超级星期二。届时南卡罗来纳州等十几个州都将举行投票。目前仍然坐观事态的前纽约市长布隆伯格届时将加入角逐。

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