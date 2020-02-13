篮神科比与爱女安眠加州墓园

美国 NBA传奇球星布莱恩与爱女吉安娜已于上周长眠在离家不远的加州新港滩（Newport Beach）私人墓园。公开追思会将于2月24日举行，法新社说，时间地点别具意义。

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据法新社报道，Kobe吉安娜长眠加州墓园，追思日期意义深。

NBA传奇球星布莱恩与爱女吉安娜已于上周长眠在离家不远的加州新港滩（Newport Beach）私人墓园。公开追思会将于2月24日举行，时间地点别具意义。

布莱恩（Kobe Bryant）和吉安娜（Gianna）1月26日搭乘直升机在洛杉矶附近失事，机上9人全数罹难。根据美国媒体曝光的死亡证明书记载，布莱恩7日长眠在科罗纳狄马（Corona del Mar）太平洋景观墓园（Pacific View Memorial Park），葬礼以私人仪式举办。

布莱恩和吉安娜的公开追思会将于2月24日上午10时在史泰博中心（Staples Center）体育馆举行。

布莱恩遗孀凡妮莎10日在照片分享平台Instagram表达哀伤之情。她说：「我的脑袋拒绝接受科比（布莱恩）和吉吉（吉安娜）都已经离开的事实。」「就像我试着消化科比已经走了的事实，但我的身体拒绝接受我的吉吉再也不会回到我的身边。」

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