传希拉里或出山联手彭博角逐总统大选 彭博团队回应暧昧

美国将在今年11月3日举行2020年总统大选。近日，右翼新闻网站“Drudge Report”报道称，为提升选情，美国民主党总统参选人、纽约前市长彭博（Michael Bloomberg）正考虑与前国务卿希拉里合作，以邀请后者出任其副总统竞选搭档的方式，挑战争取连任的共和党人特朗普总统。

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美国媒体“Drudge Report”2月15日引述接近彭博竞选团队的消息称，彭博在考虑让希拉里担任他的竞选搭档。消息人士透露，据一次内部投票显示，如若希拉里与彭博联手将会是选战中“令人生畏的力量”。据悉，希拉里月初在参加《艾伦秀》采访时，称她“可能”不接受以民主党副总统候选人身份竞逐总统大选，但也不能完全排除这一可能性。而自有关传闻浮出水面后，彭博在推特上曾间接指，若身边没有具有才干的女性，就不会有今天的成就。

针对这一报道引发的热议和评论，彭博竞选团队的首席联络官谢切特（Jason Schechter）则回应称：“我们正专注于（民主党初选）选战和辩论，而不是猜测副总统人选”。另据《福布斯》杂志介绍，作为媒体和经济巨头的彭博身价约在620亿美元，这则是今年所有宣布参加美国总统竞选人士资产总和的约13倍。据悉，为了提高自己的支持率，彭博被指已在全美的电视广告中投入了3亿美元的推广经费。针对传言，希拉里的发言人未有即时回应媒体置评的要求。但一名称了解她想法的消息人士则告诉右翼媒体福克斯新闻（Fox News）指，希拉里没有对重回政坛关上大门，及她在认真考虑成为副总统人选的可能性。消息人士亦说：“她想回来”。

彭博于近日亲自公布了其改革美国移民体系的计划，承诺推翻特朗普政府执政以来所采取的几项政策，并改革签证制度，允许地方签证，使美国的一些地区能够解决经济和社会需求未得到满足的问题。分析人士指出，以全程自我出资而参加民主党初选的彭博正在主导一场非主流的竞选活动，目前对他来说重点是争取“超级星期二”的14个州，这些州将于3月3日举行投票。

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