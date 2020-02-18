美国国家过敏与传染病研究所主任呼吁美国民众不要因为新冠病毒躲避中国人

美国国家过敏和传染病研究所 （NIH）主任福西博士（Anthony Fauci）对《今日美国》报（USA Today）记者说，在新冠疫情爆发之际，人们不需要担心购买中国产品、去中餐馆用餐，也不需要躲避中国人。

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福西周一表示：无论何时如果人们有被病毒感染的风险，他们都有不同程度的恐惧，有些恐惧可以理解，有些则有点过度，包括NIH在内的政府机构正被紧张的人们打来的电话和发送电子邮件淹没。



《今日美国》报道说：福西与美国食品和药物管理局 （FDA）局长哈恩博士（Stephen Hahn）对美国人的建议还包括：冠状病毒主要在空气中人际传播，中国制造的产品是“无生命的物体”，送到美国，不会有任何传播病毒的风险，中国制造的药物也是如此。



哈恩(Stephen Hahn)早前在一份声明中表示，FDA监管的进口产品，包括来自中国的产品，都要经过FDA的审查，必须达到与国内产品相同的标准。



另据媒体报道：自武汉爆发新冠病毒，美国本土发现从中国返美的十几位华人感染新冠病毒，一些在美华人过度反应，戴口罩上街；洛杉矶甚至有一位华人妇女，除了戴口罩，还用塑料袋把头部蒙起来到超市购物。华人的行为引起美国民众的恐惧和反感，各地都发生华人因此遭人殴打的事件。纽约、洛杉矶、旧金山等地的市长或民选官员，纷纷到华埠餐馆用餐，呼吁民众不要歧视华人。FDA也一再呼吁，美国目前没有大面积感染新冠病毒的风险，人们不必反应过度。



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