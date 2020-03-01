墨西哥确诊第4例新冠病毒感染 特朗普考虑关闭美墨边界

墨西哥确诊第4个新冠肺炎感染病例。与前三例一样，这名感染的女子不久前也去过意大利。美国总统特朗普昨天表示，为防止新冠病毒疫情扩散，他“正在考虑”关闭美国与墨西哥的边界。

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据中央社发自墨西哥市报道，墨西哥当局2月29日证实，境内1名年轻女性对武汉新冠肺炎病毒呈阳性反应，使得墨西哥的武汉肺炎确诊增至4例，这4人近期全都去过意大利。



墨西哥卫生当局表示，新增案例是在北部科阿韦拉州（Coahuila）的1名20岁女性。她身上带有病毒，但未出现症状。

科阿韦拉州政府说，这名女子最近曾前往意大利米兰，目前已被居家隔离。



墨西哥当局还表示，另有8名疑似感染武汉新冠病毒肺炎，正在接受筛检。



墨西哥另3起确诊案例例，分别是在首都墨西哥市（Mexico City）的2名男性，和在北部西纳罗亚州（Sinaloa）的1名男性。墨西哥当局昨天指出，3人据信全都去过意大利北部。



美国总统特朗普29日在白宫记者简报会上表示，为防止武汉肺炎疫情扩散，他「正在考虑」关闭美国与墨西哥的边界。



意大利卫生当局昨天29日宣布该国确诊新冠肺病毒感染者累计1128人，累计死亡29人，其中的8人是在过去24小时内病逝的。这些死亡病例，分布在意大利北部的三个地区。



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