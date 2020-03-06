美国1名脸书员工确诊感染新冠病毒，办公区将关闭

Facebook证实封杀宣称可“治愈”新冠病毒的虚假广告

报道称，感染者是该公司的一名承包商，最后一次出现在脸书位于西雅图的体育场东办公室的时间是2月21日。出于安全考虑，该办公区将一直关闭，直到3月9日。此外，公司鼓励该地区全部5000名员工本月剩余时间在家工作。

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一位公司发言人4日晚间表示，“我们体育场东办公室的一名承包商已被诊断出患有新冠肺炎。我们已经通知了我们的员工，并听从了公共卫生官员的建议，将每个人的健康和安全放在首位。”

报道提到，截至4日晚间，华盛顿州已有10人死于新冠肺炎。卫生官员报告了至少39例确诊病例，而231人仍在接受监测。

无独有偶，除了脸书公司，亚马逊公司也发现了确诊病例。本周早些时候，亚马逊西雅图办公区的一名员工新冠病毒检测呈阳性。亚马逊在一份备忘录中向员工通报了这一事件，称“该员工在2月25日(周二)回家时感觉身体不适，此后再也没有走进亚马逊办公室。”

据美国约翰·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示，截至美东时间5日晚9点，美国各州公共卫生部门共报告新冠肺炎感染病例232例，死亡14例。与美国疾病控制和预防中心截至4日下午4时的数据相比，美国5日新增确诊病例84例，新增死亡病例3例。

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