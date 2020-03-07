纽约州宣布进入紧急状态

纽约州的新冠病毒感染病例上升，纽约州政府宣布进入紧急状态。

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纽约州州长科莫（Andrew Cuomo）3月7日中午在记者会上宣布该州进入紧急状态。他说，纽约市的新冠病毒确诊病例一天之内从5例增加到11例，皇后区也发现了确诊病例。纽约州其它地区新增确诊病例21例，使全州范围内的确诊病例上升到76例。

科莫州长说，有迹象表明，病毒正在纽约州蔓延。截止星期六，除纽约市和疫情相对集中的威斯特彻斯特（Westchester）郡之外，纽约州萨拉托加郡、洛克兰德（Rockland）郡和纳苏（Nassau）郡也出现了确诊病例。

科莫说，纽约州进入紧急状态，政府就能动用更多的资源添购医疗物资，更加迅速地聘用人员去协助政府卫生部门对目前自我隔离的病患进行监督。

科莫说，纽约州卫生部门正在对疑似病例加紧排查。他说，“我们正积极地检测。你发现的阳性反应越多越好”。

科莫解释说，及时发现携带病毒的人是好事，因为可以对他们进行隔离，让他人免受感染。

科莫没有透露目前正在检测的数量，只说有几千个检测结果尚未出来。

科莫说，州政府现在可以动用额外的三千万美元经费，去扩大检测范围，为医护人员购买口罩和防护服等设备。

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