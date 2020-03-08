武汉肺炎全美扩散 专家批白宫防疫迟缓混乱

美国武汉肺炎疫情持续扩散，且据信还有许多感染病例尚未筛检出。专家表示，这归咎于白宫对疫情的应变迟缓且混乱，错失大好时机。

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《华盛顿邮报》（Washington Post）报导，美国民众陆续传出生病但无法接受武汉肺炎筛检的消息，受到广泛关注。但这却和美国总统特朗普描述的情况大不相同。

特朗普6日下午前往位在乔治亚州亚特兰大市的美国“疾病控制与预防中心”（CDC）视察时说：“所有需要筛检的人都能得到筛检，所有需要的人。东西都准备好了。”

报导指出，美国正加速生产筛检工具，但能进行筛验的实验室和设备仍非常有限。因此许多州即使有足够的采检工具，依旧对筛检对象设下严格标准，以免实验室接应不暇。

根据12位受访的实验室专家与卫生官员透露，美国当局过去长达6周的连串出错、错失良机和延迟行动，才造成美国目前筛检武汉肺炎的能力短缺。

华盛顿智库“全球发展中心”高级政策研究员柯宁戴克（Jeremy Konyndyk）曾在美国前总统奥巴马政府时期观察国际间对埃波拉（Ebola）病毒的处理，他指出，美国这回“显然浪费时机，且无法弥补。你没办法把6周的疏忽补回来”。

柯宁戴克说：“若要归咎谁，应该是怪白宫的应变不佳且混乱，又未能认清全局。”

美国境内目前已有至少400例武汉肺炎确诊，其中19例死亡。报导表示，美国无疑还会有更多确诊病例。

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