至尊公主号乘客船员可下船 转军营隔离14天

美国卫生部3月8日宣布，至尊公主号乘客与船员将可下船转往美军基地，接受武汉肺炎检测并进行14天隔离。

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美国卫生部8日发出新闻稿表示，会与加州与地方政府共同合作，协助安排至尊公主号（Grand Princess）游轮上的乘客与机组员返回美国本土。

这艘船将暂时停靠旧金山湾的非商业港口。公主游轮公司（Princess Cruises）稍早透过推特表示，至尊公主号将停靠奥克兰港（Port of Oakland）。

卫生部表示，至尊公主号上的成员将转往联邦军事机构进行医学检查以及2019年冠状病毒疾病检测与隔离14天。

来自加州的约1000名乘客将安置在北加州曲维斯空军基地（Travis Air Force Base）与米拉玛陆战队航空基地（Miramar Marine Corps Air Station）安置，其他州的乘客将送到德州圣安东尼奥-拉克兰联合基地（Joint Base SanAntonio-Lackland）或是乔治亚州杜宾斯空军基地（Dobbins Air Force Base）进行强制隔离。

至于其他数百名外国乘客，卫生部表示正在与他们的原籍国密切联系安排包机撤离回国。

至尊公主号2月11日从旧金山出发前往墨西哥，21日返回旧金山，之后展开新的旅程前往夏威夷；一位71岁男性乘客从至尊公主号旧金山往返墨西哥的旅程返家后，于3月4日病逝，成为加州武汉肺炎死亡首例。至尊公主号于是提前返回母港旧金山，5日起困在旧金山外海。

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