好莱坞淫魔温斯坦今将定刑 至少5年最长29年 受害者翘盼

纽约的一个由7名男子和5名妇女组成的陪审团裁定温斯坦犯有强奸和性侵犯罪 A New York jury of seven men and five women convicted Harvey Weinstein of rape and sexual assault; in both instances, he was acquainted with the victim

前好莱坞影坛大亨哈维·温斯坦（Harvey Weinstein）将在今天3月11日知道他的判决。温斯坦先前在2月24日被纽约法庭宣判三级强奸、一级不法性行为罪名成立。据法新社消息，其徒刑将不得少于5年，最高则可高达29年。本月5日，温斯坦已被送进纽约市、以狱囚与狱警频频遭受暴力事件闻名的里克斯岛（Rikers Island）监狱。

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67岁的前电影大亨哈维・温斯坦上月被判性侵罪名成立后，出现胸痛，送医进行心脏手术后住院逾一周，上周才出院转至雷克岛（Rikers Island）监狱医务室，温斯坦于手术中装了支架。

他的发言人犹大·恩格迈耶（Juda Engelmayer）9日又说，温斯坦8日在雷克岛监狱监狱中头晕摔倒，疑有脑震荡。恩格迈耶指出，温斯坦走路不稳，而且在狱中没有助行器。

温斯坦律师团9日表示，温斯坦在这起性侵案中，早已因承受“历史性”的打击，而且面临多种健康问题。恩格迈耶指出，温斯坦花很多时间思考自己的人生与所作所为，他说他不是好人，所以才会落得这般地步。

温斯坦的辩护律师团队致函主审法官柏克（James Burke）说，就算法官判下轻的刑期，67岁的温斯坦恐也无法活到出狱，并称实际上这就是终生监禁。

温斯坦曾担任《黑色追缉令》（Pulp Fiction）等知名电影的制片。历经数周的审判，哈维温斯坦在2月24日被判三级强奸、一级不法性行为罪名成立。当天「#我也是」运动赞扬这是历史性判决，哈维温斯坦团队则表示打算提出上诉。

陪审团认为，哈维温斯坦有罪的行为包括2006年对前制作助理海莉（Miriam Haley）强行口交，以及2013年强暴女星洁西卡曼恩（Jessica Mann）。

虽然掠夺性性侵（predatory sexual assault）等重罪罪名不成立，但11日判刑时，哈维温斯坦仍面临最高长达29年的刑期。

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