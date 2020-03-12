NBA一球员感染新冠病毒 宣布赛季中断

美国体育界受到新冠病毒疫情冲击。美国篮球联赛NBA在一名球员感染新冠肺炎后，于3月11日宣布中断这个赛季。剩下20来场没比的赛，何时比，还没有确定时间。

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据法广驻洛杉矶特约记者皮亚-拉特（Loïc Pialat）引述多个信息源报道，NBA中招的球员是法国人鲁迪-戈伯特（Rudy Gobert）。社交媒体几个小时以来流传的图片显示，周一在新闻发布会结束时，NBA犹他爵士队（Utah Jazz）的中锋，法籍球员鲁迪-戈伯特（Rudy Gobert）开玩笑去摸记者们的麦克风寻开心。

据说，戈伯特开这个玩笑是针对 NBA为保护球员，要求媒体保持距离而开的。结果两天后，格伯特成了NBA头一位中标新冠病毒的球员。

犹他爵士队在周三晚间比赛开赛前的几分钟，临时宣布取消比赛。随后，NBA跟着宣布，暂停本届篮球赛季。没有说剩下的20来场比赛延到什么时候。

格伯特感染新冠病毒的事情还没有被他的俱乐部证实。不过，格伯特在法国国家队的同伴福尔涅（Evan Fournier）表示，他跟格伯特通了电话，他身体情况还好。

另有媒体报道，美国篮联停赛，导致电视台无法赚取广告费，一场赛事就涉及三百万美元，总共估计损失应该上亿美元。

几乎同时，正在澳洲准备拍摄电影的好莱坞巨星汤姆-汉克斯宣布，他与妻子都被验出新冠病毒阳性。澳大利亚昆士兰州当局说，目前汤姆-汉克斯夫妇在澳洲黄金海岸大学医院住院隔离。

据法新社3月11日的消息说，美国确诊武汉新冠肺炎人数已经突破千人。特朗普宣布系列严厉措施，包括禁止从欧洲来的人员货物进入美国30天。

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