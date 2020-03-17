美国新冠疫苗研发开始临床实验，首批志愿者接受人体注射

“凯撒医疗集团华盛顿研究中心”(Kaiser Permanente Washington Research Institute)新冠病毒疫苗临床实验计划研究团队，16日总共为四位身体健康的志愿者完成疫苗注射。

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“凯撒医疗集团华盛顿研究中心”(Kaiser Permanente Washington Research Institute)新冠病毒疫苗临床实验计划研究团队，16日总共为四位身体健康的志愿者完成疫苗注射。

美联社报导指出，自从新病毒引发的疫情从中国迅速蔓延到全球各国之后，“凯撒医疗集团华盛顿研究中心”研究团队在破纪录的时间里，快速研发出疫苗。新冠病毒疫苗研究计画主持人莉莎·杰克森(Lisa Jackson)指出：“我们大家现在都成了对抗新冠病毒的团队成员，每一个人都想在紧急情况下贡献一己之力。”

报导指出，首位接受疫苗注射的志愿者，是在西雅图一家小型科技公司担任营运经理的43岁妇女珍妮佛·哈勒(Jennifer Haller)。哈勒接受注射之前接受访问，谈到疫情肆虐对当地民众的影响时表示：“对我来说，这是一次非常难得的机会，可以做点事情。”

育有两名子女的哈勒说，孩子们觉得妈妈参加疫苗临床实验“满酷的”。

注射完成之后，哈勒笑容满面地说：“感觉很棒。”在哈勒之后，其他三名志愿者也依次完成注射。46岁的微软公司系统工程师尼尔·布朗宁(Neal Browning)说，小小年纪的女儿为他志愿参加这项实验感到光荣。

这项实验计划共有45名志愿者参加，志愿者们将在相隔一个月的时间里，先后接受两剂疫苗注射。

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