疫情来袭：特朗普直接向美国人发钱应急

特朗普与他的抗疫团队在白宫记者会2020年3月16日

美国总统特朗普3月17日决定直接向美国人发钱，让大家手头立即有钱应付疫情。这是美国政府斥资上万亿美元撑经济的一部分。美国股市出现反弹。

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特朗普政府推出超万亿美元试图减弱疫情蔓延对经济造成的冲击。该计划包括将钱直接给民众。第一批政府援款大概1000美元，将打到个人的银行账户。

美国财长姆努钦表示，这是总统特朗普下达的命令。特朗普政府想让美国人面对疫情马上手里有钱应急。这也是他与国会洽谈的刺激计划的一部分。姆努钦建议在未来两周，向国民支付总共2500亿美元。如果，美国继续国家紧急状态，政府将在一个月后，再向国民支付总额5000亿美元。

姆努钦还表示，特朗普将批准总共3000亿美元的延期纳税，包括允许企业1000万美元，个人100万美元的延期纳税。特朗普政府的万亿美元刺激计划，还援助小企业和救助受疫情冲击严重的航空行业。

美国股市出现回升，道琼斯指数涨5.2%，报2万1千237点38点，标普500指数回涨6%，报2529.19点，纳指回涨涨6.23%，报7334.78点。苹果回涨4.4%，亚马逊涨7.03%，奈飞涨7%，谷歌涨4.2%，Facebook涨2.34%，微软涨8.23%。

美国目前有7165例确诊病例，107个死亡病例。全球确诊感染者已经超过20万4000，死亡病例8232例。

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