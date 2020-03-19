民主党初选：拜登远超桑德斯

美国民主党初选局势进一步明朗，前副总统乔-拜登卷土重来，赢得民主党温和派的支持，在27场民主党初选中，获得19场胜利，遥遥领先其党内对手，社会主义极左派，伯尼-桑德斯。民主党内要求桑德斯（Bernie Sanders）退出，让位拜登的呼声愈来愈高。但桑德斯没有言败，他正在评估未来。

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美国现任总统特朗普将在今年11月的总统大选中迎战拜登的局势逐渐明朗。不过法新社说，特朗普目前最强的对手并不是拜登而是病毒。

77岁的拜登昨天在佛罗里达州、伊利诺州、亚利桑那州的初选中，大胜78岁的桑德斯。他已拿到1153张党代表票，桑德斯则拿到874张。而赢得民主党内提名，需拿到1991张。

据中央社报道，替奥巴马打两场总统选战的民主党顾问艾克塞罗德（David Axelrod）表示：提名之战已经结束，这是桑德斯要面对的事实。

不过，桑德斯现在并未言败，他的竞选办公室主任夏奇尔（Faiz Shakir）表示，桑德斯正和幕僚开会“评估”未来。另有评论指出，桑德斯劫富济贫的主张，可能无法赢得民主党内大多数的认可。更难以与特朗普抗衡。

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