病毒传播不是他们的错 特朗普呼吁保护亚裔美国社区

特朗普总统3月23日再次希望让美国公众放心，他说新冠病毒疫情不会持续太久。他还呼吁保护亚裔美国社区。媒体报道说，特朗普总统的经济顾问和一些支持者对商业停摆等拉开社交距离的防疫措施造成重大经济损失表示担心。

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特朗普总统3月23日还在推特上呼吁保护亚裔美国人。他的推文说：“非常重要的是，要全面保护我们的亚裔美国社区，在美国也在世界各地。他们是出色的，病毒的扩散在任何方式和形式上都不是他们的过错。他们正在与我们密切合作铲除病毒。我们团结在一起将会胜利！”

特朗普在白宫记者会上也重复了他在推特上所说的保护亚裔美国社区的话，他再次表示“病毒的扩散在任何方式和形式上都不是他们的过错”。

在特朗普总统呼吁保护亚裔美国人之前，他把新型冠状病毒称为“中国病毒”的做法在美国引起了一些争议，人们批评这样会助长排外情绪和种族主义，对华裔和亚裔美国人造成伤害。特朗普上星期辩护说，他的说法是准确的，因为病毒源头在中国，而且这样做是为了反击中国政府提出的美军可能传播病毒的指称。

中国外交部发言人赵立坚本月指称可能是美军把病毒传到武汉。美国对美方所说的这一“荒诞谣言”提出了强烈抗议。

中国驻美大使崔天凯3月17日接受美国AXIOS和HBO联合节目的采访时显然跟赵立坚拉开了距离。崔天凯说，他仍坚持上个月说过的病毒来自美军实验室这类说法是“疯狂言论”的立场。当被问到是赵立坚还是他代表中国政府发声时，崔天凯回答说：“我是中国驻美国的代表。”他说：“我在此代表的是中国国家元首和中国政府。”对“中国病毒”的说法，崔天凯希望特朗普总统遵守世界卫生组织对疾病的命名方式，不要污名化。

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