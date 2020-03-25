蓬佩奥：“中共对我们的健康和生活方式构成了重大威胁”

美国国务卿蓬佩奥在国试听会议记者招待会上表示：“中国共产党对我们的健康和生活方式构成了重大威胁，新冠流行病清楚地证明了这一点。”24日在一个广播节目中，蓬佩奥曾表示，是中国和伊朗官员一直在传播毫无根据的嫁祸美国是病毒来源说法的原因。蓬佩奥说：“他们试图逃避他们的领导人决策失误所应承担的责任”。

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美国国务卿蓬佩奥还表示，中国和伊朗人民在这场新冠病毒疫情中受到伤害最深。他们“最终都会追究本国领导人应对疫情不力的责任”。

蓬佩奥是在25日晚间“华盛顿观察”广播节目上讲这番话的。该节目的主持人是保守派机构家庭研究委员会主席托尼·帕金斯（Tony Perkins）。蓬佩奥这里所指的是中国政府在疫情爆发之初决策不透明，和伊朗政府一直不透明的做法。蓬佩奥表示，在这两个国家中，“受到不透明和良知缺失危害最严重的是它们的人民”。

蓬佩奥说，在中国，中国政府掩盖疫情伤害最深的是“中国武汉和湖北的民众”。在伊朗，伊朗政府不承认疫情，在疫情发生后还继续让中国航班入境德黑兰，给伊朗人民造成了严重的伤害。

蓬佩奥抨击伊朗隐瞒武汉病毒 置本国和世界人民于更大危险中。他指出，伊朗官员知道他们不应该让中国飞机入境，但因为不愿意让中国朋友不高兴而没有拒绝。他说，结果“受到最大伤害的是它们本国的人民”。

蓬佩奥表示，他目前担心的是中共还在继续隐瞒，不给世界提供防范疫情所需要的真实信息。他谴责伊朗、俄罗斯和中国进行的有关病毒来源的虚假宣传活动。

蓬佩奥说：“来自俄罗斯、伊朗以及中国的这场虚假宣传活动还在继续，”“它们一直说病毒来自美军，也说病毒或许是从意大利开始的，所有的说法都是要逃避责任”。

蓬佩奥对帕金斯说：“这场全球危机还没有结束，我们现在需要确保每个国家都要透明，分享真实情况，让地球村、让全球的卫生系统、让传染病研究机构都能够在此基础上展开工作。”

美企将建新口罩厂，医疗供应链有望回流美国？

蓬佩奥对此没有做出具体的解释。但是，路透社的报道说，美国官员上周表示，白宫准备通过行政令要求把医疗物资供应链从中国或其它地方迁回美国。

美国总统特朗普最近也表示，美国“在涉及我们自己生存物资方面，永远不能依赖某个外国”。

中国外交部发言人耿爽星期三在北京表示，中国一直保持透明，与世界卫生组织和其它国家（包括美国）分享信息。耿爽在例行记者会上说，中方敦促美方停止把疫情政治化的做法，停止攻击和抹黑中国的做法。

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