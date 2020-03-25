2万亿美元经济刺激计划 特朗普与国会达成协议 符合市场期待

路透社华盛顿消息指，美国白宫官员艾瑞克•犹兰（Eric Ueland）周三早间称，参议院和特朗普政府官员已经就一项大规模经济刺激法案达成协议，以减轻新冠病毒疫情对经济的影响。该刺激计划的规模预计为2万亿美元。

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报道称，艾瑞克•犹兰对记者表示：“我们达成了协议”；报道续称，经过数日谈判后达成的这项刺激计划规模预计达到2万亿美元。

随后，参议院共和党领袖麦康奈尔指出，周三稍晚将对新冠疫情经济刺激法案进行投票。

路透社说，该协议的文本预计要到周三晚些时候才能公布。

外界原先预期，这套方案将包括一笔5,000亿美元的资金，用于协助受创的行业，另外一笔规模相近的资金将用于直接支付最多达3,000美元给美国数以百万计的每个家庭，同时还有一笔2,500亿美元的基金用于扩大失业救助，另有750亿美元资金用于医院。

这套方案的目标是缓解疫情对经济的冲击，目前新冠病毒已经在美国造成660人死亡，超过50,000人染疫，成千上万的商家关门，数以百万计的劳工失去工作，同时疫情还迫使各州下令要求1亿人足不出户，相当于人口总数的三分之一。

刺激法案相关的资金，超过美国政府花在国防、科学研究、高速公路建设及其他自由裁量项目的支出。

对此，丰盛金融资产管理董事黄国英表示说：市场一直在期待，这就是为什么只是短暂上涨。人们在获利了结。

我们从央行那里得到了这么多政策(支持)，所以人们目前对于做空很犹豫。但他们知道基本面短期内会恶化，也不会大举买入。他们要等出现更好的迹象。我认为一段时间之内将呈震荡格局。

东京三菱UFJ国际投信首席基金经理人石金淳则称：这肯定是个很大的数字，相当于美国国内生产总值(GDP)的10%左右，这应该能够支撑股市及其他冒险交易。

这项利多已经很大程度反映在市场价格上，因此很难看到短线强劲大涨。中期而言，这个全球最大经济体已经提出一套非常强大的财政及货币政策。在这么多的政策援助下，我们可能已经见到美国股市底部。

这让日本反应看起来非常迟缓。日本政府必须得加强行动，祭出大规模的财政刺激措施才能跟上其他国家。

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