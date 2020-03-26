美报复中国散播假消息国会提案向中国索赔

新冠病毒疫情背景下，莫斯科街头出现的显示美国总统特朗普和中国国家主席习近平的卡通。摄于莫斯科2020年3月23日

美国国会日前同一天引入两项决议案，要求调查中国对新冠疫情的错误处理，谴责病毒源自美国的谣言，量化疫情对各国的损失，并进行赔偿。根据美国刊物The Hill报道，美国印第安纳州共和党籍众议员班克斯（Jim Banks）24日引入跨党派决议案，要求中国政府对早期不当应对新冠疫情的错误行为负责，包括刻意隐瞒疫情的假信息传播、拒绝和国际卫生专家合作、对医生和记者的内部审查以及恶意忽视少数民族健康等。

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此外，美国密苏里州共和党籍联邦参议员郝利（Josh Hawley）同一日在参议院引入决议案，呼吁多国公共卫生官员展开国际调查，追究中国在3月11日以前如何加剧新冠疫情的全球大流行，对美国以及全世界人民造成伤害。

班克斯的决议案还引用英国南安普顿大学的研究表示，如果中国早三周对新冠疫情做出行动，全球的大流行可以剧减95%。

班克斯的决议案要求中国承认目前没有证据显示COVID-19并非源于中国、谴责新冠病毒源于美军的谣言、撤销驱逐美国记者的决定、释放新疆集中营里的穆斯林等少数民族并停止强迫劳动，并且要求世界卫生组织总干事谭德塞收回他对中国的误导性赞美和支持。

郝利的决议案进一步提出更为切实的诉求，包括量化伤害，对美国和各国人民的健康和经济损失，以及建立赔偿机制。

据亚洲自由电台引述班克斯指出：“当中国共产党扩大宣传并试着怪罪美国，我们需要让世界知道，中国对新冠疫情背负最终责任。他们让全世界晚了两个月的时间来准备应对疫情。我希望以此展开一场对话，讨论如何让中国对处理新冠病毒的疏忽负起责任。”

报道同时引述美国智库战略与国际问题研究中心（CSIS）中国问题专家葛莱仪（Bonnie Glaser）说：“很明显，中国现在宣传自己在抗疫中的积极行为和给予的国际援助，并遮掩疫情初期的真相。美国国会和行政部门的人现在努力告诉人们整个事件的全景，而不仅仅是中国宣传的正能量。”

美国华盛顿的人权组织“公民力量”创办人杨建利表示，中国外交部发言人赵立坚的美军病毒论引起舆论大哗和国际反制，这次的决议案虽无法律效力，却是美国朝野搜集民意的重要方式，“在政府层面，以前给中国政府留个面子，包括特朗普一直讲习近平是我的朋友。现在战略已经改变，就是要追责，追究中国掩盖疫情造成世界灾难的责任，已经成为一个共识。它（中国？）不仅是简单的推卸责任，而且会造成未来国际合作的困难、使疫情更多地蔓延”。

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