无症状感染者传播病毒使美国新冠防疫政策急转弯：由不提倡民众戴口罩到建议戴口罩

美国不提倡民众出门戴口罩的公共防疫政策出现急转弯，总统特朗普周五在白宫每日疫情简报会上说，由于发现无症状感染者正在传播新冠病毒，联邦疾病控制与预防中心（CDC）建议民众外出前往公共场所时戴上口罩或以头巾等将口鼻遮住。

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据福克斯电视（Fox）新闻网和ABC电视报道，CDC在当天的声明中说，新冠病毒可以通过人与人近距离交往时传播，例如交谈、咳嗽、打喷嚏，甚至没有表现出症状的人也可以传播病毒，鉴于这些新发现，CDC建议民众在无法保持社交距离的公共场所如食品商店、药店等处，特别是在病毒社区传播严重的地区，用布织品遮蔽面部。

数个星期以来，联邦政府一直认为民众只有在生病或有基础病时才配戴口罩，CDC的新建议是重大的改变。

但特朗普在简报会上说他自己不会戴口罩，称无法想象自己坐在白宫漂亮的办公桌前戴着口罩，并说自己在与各国政要举行重要会谈时不会戴口罩。

据报道，围绕民众外出时应否佩戴口罩的问题，白宫幕僚与卫生专家直到宣布新的建议前都存在分歧，支持全民戴口罩的一方认为，此举有助防止新冠疫情扩散，但反对阵营担心，这会让民众产生虚假的安全感，不重视更重要的防疫措施即保持社交距离和注意洗手，同时也担心会令医护人员的口罩供应更加紧张。

但CDC汇整呈送给白宫的内部备忘录使这些争论有了结果，CDC指出，许多证据都显示感染新冠病毒却无症状的患者，确实会将病毒传染给他人。

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