特朗普重批世卫组织袒护中国 威胁暂停资助

美国总统特朗普周二（4月7日）推文，批评世界卫生组织（WHO）从美国得到大笔金钱资助，但行事以中国为中心，还表示要暂停向世卫提供资金。同一天稍后，媒体在白宫抗疫记者会上追问是否真会冻结捐助世卫组织时，特朗普态度似乎放软仅强调会仔细检视。世卫目前尚未就此做出回应。

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特朗普表示说，世卫之前呼吁继续向中国开放边境，但他庆幸自己没听从世卫建议。特朗普又批评世卫，错过了提醒各国疫情大流行的时机。

法新社报道称他稍早推文写道：“世卫组织真的搞砸了。基于某些因素，资金主要来自美国，却高度以中国为中心。我们会好好检视。幸运的是，我否决他们早期提供对中国开放边境的建议。他们为什么给我们错误建议？”

1月23日，新冠肺炎疫情在中国广为泛滥，并向国外蔓延，中国下令武汉封城之时，世卫当晚召开的紧急会议仍然拒绝宣布疫情构成全球公共卫生紧急事件。世卫此举后来被批评为有意袒护中国，延误国际抗疫的最佳时机。

之后在抗疫记者会上，被追问到美国是否真的会暂缓向世卫提供资金时，特朗普指他会先好好评估这一点，而没有确认他会否把这番狠话付诸实行。据特朗普表示，美国提供世卫超过5800万美元经费，换言之，美国对世卫的捐助“有很强大的控制力”。

针对美国境内的新冠肺炎疫情似乎攀升到“曲线”顶端，特朗普重申希望尽快恢复美国经济活动。他还表示，他没看见白宫贸易顾问纳瓦罗在备忘录中对冠状病毒风险提出警告。

特朗普告诉传媒，他不愿谈这一点，但美国疫情死亡人数可能远低于预期。白宫新冠肺炎疫情工作组此前曾预测，疫情可能导致多达24万美国人死亡。

外界还注意到，在记者会上，特朗普表示，尽管疫情带来医疗安全方面的顾虑，但威斯康星州最高法院允许该州初选周二照常进行是正确的决定。他重申自己反对邮寄投票的立场，指这会导致欺诈性投票也被统计进来。

另据路透社报导指，目前还不清楚美国何时恢复更正常的运作。由于新冠肺炎疫情仍在继续，美国大多数州仍处于封闭状态，美国经济受到重创。一些州的病例数量正接近可能的峰值，联邦政府发布的社交疏离指引的截至时间是4月底。

彭博社则引述未具名知情人士报导，白宫已开始拟定让美国经济重回常轨的计划，重点在尽可能普遍筛检新冠肺炎病毒，由疫情平静的较小城镇开始，视情况逐步让人民回复工作等日常生活。

知情人士向彭博社透露的讯息是，白宫希望能在30天内重启经济活动，也预期美国疾病控制和预防中心（CDC），还有其他政府公卫专家会反对，担心再爆另一波疫情。

根据约翰霍普金斯大学统计，至7日全球武汉肺炎确诊病例超过141万例，8万1259人死亡。其中美国确诊数全球最高，超过38万例，死亡达1万2291人。另外，在7日，全美通报的死亡病例超过1700例，是疫情爆发后单日最高死亡人数。

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