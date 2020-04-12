拜登新夺阿拉斯加州 CNN民调其支持率大超特朗普

美国前副总统拜登再下一城，11日赢得阿拉斯加州民主党总统初选。法新社报道说，在疫情影响下，阿拉斯加州改为邮寄投票，但在拜登竞争对手桑德斯8日宣布退选之前，该州选民已经寄出选票，换言之，桑德斯将瓜分部分党代表票。不过，阿拉斯加州初选，拜登是明显赢家，得票率为55.3%。另据CNN最新公布的民调，拜登的支持率目前也领先特朗普。

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报道称，拜登目前共拿下1223张党代表票，桑德斯915张，虽然参选人需要1991张党代表票才能正式赢得候选资格，但在桑德斯退选下，已可认定拜登将代表民主党出征挑战共和党籍现任总统特朗普。

昨晚，拜登再度呼吁桑德斯的支持者加入他的阵营。据法新社指出，多位退出民主党初选的前参选人已纷纷替拜登背书，包括加州联邦参议员贺锦丽（Kamala Harris）、明尼苏达州联邦参议员克罗布查（Amy Klobuchar）以及印第安纳州南本德前市长布塔朱吉（Pete Buttigieg）等人。

4月8日，美国民主党总统初选候选人桑德斯宣布退选。报道称，在美国前副总统拜登取得民主党内提名所需的党代表票半数后，桑德斯与竞选团队通电话时做出了退选的决定。桑德斯说：“这是一个艰难又痛苦的决定，但现在新冠疫情已经让他的竞选造势活动受到影响，身为联邦参议员，也需要花更多时间专注对抗病毒。”

尽管要等到6月拜登才能凑足通过党内提名门槛的党代表票数，但桑德斯的退出等于让路给拜登:，若没有其他意外，拜登便是在今年11月与特朗普竞争美国总统大位的民主党候选人。

路透社早些时候报道说，特朗普团队认为，拜登代表的是陈旧年老的、持续亲近中国共产党政权的势力，而且，对大多数美国选民而言，拜登的自由主义色彩太浓厚，而且他个人的精神状况，以及他儿子在海外的商业活动都富有争议，这使得特朗普胜券在握。

不过，若以美国有线新闻网络（CNN）最新公布的委托SSRS民调公司展开民意调查结果显示，特朗普团队或许不应该这么乐观！

该民调公司在3日至6日以电话访问形式收集1,002人的意见。结果显示，拜登以53％比42％的支持率领先特朗普。

民调显示，拜登和特朗普的支持率在应对新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情方面为52％比43％，医疗健保方面是57％比39％，协助中产阶级方面57％比38％，拜登在这些议题上均更具优势。但在经济方面，特朗普的支持率虽然有所减少，但依然以50％比46％的支持率稍微领先拜登。

特朗普近来频频现身白宫记者会解释疫情，但言论不时惹来争议，就此，《纽约时报》报道说“白宫的盟友和共和党议员越来愈相信，记者会对总统的伤害大于对总统的帮助”。

据统计截至4月11日，美国境内染疫不治病患攀升至2万463人，取代意大利大利高居全球之冠，确诊感染者高达52万6396人。

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