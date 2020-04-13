纽约州新冠病毒患病累计死亡破万 州长：最糟阶段已过

美国纽约州单日671人因感染武汉肺炎丧命，累计死亡破万，但住院、插管患者数量基本持平。州长科莫自疫情爆发以来首次宣告最糟阶段已过，同时警告纽约客不能太快松懈。他说不会马上解禁，需要观察一下其他国家有效做法。

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根据最新官方数据，纽约州累计1万56人因感染2019冠状病毒疾病不治身亡；12日671人丧命，单日死亡数连两天降低，且是一周来首度降至700人以下。

科莫（Andrew Cuomo）一向强调不要在意逐日数据波动，他13日简报时明确表示，单日死亡数“基本持平”。但这波疫情已夺走纽约州上万条人命，远多于2001年911恐怖攻击事件全州2753死，带来的痛苦与悲伤一直处在“恐怖水准”。

从住院患者与插管治疗数量观察，纽约州疫情的确有趋稳迹象。住院患者淨增数量3日平均值降至85人，创近一个月来新低；插管的重症患者数量日减21人，3天来两度减少。

科莫说：“我认为，如果我们保持机警，疫情最糟阶段已经结束，我们可以迈向恢复正常之路。”

为防止疫情恶化，纽约州政府3月22日起要求多数民众尽量待在家，经济大规模停摆。随着疫情趋稳，科莫说，过去几天他与新泽西、康乃狄克、宾州等州长商量如何让经济重上轨道，计划跨州同步重启经济，但纽约州经济恐需12到18个月才能恢复正常。

根据约翰-霍普金斯大学（Johns Hopkins University）统计，全球188万人感染新冠病毒、11.8万人丧命，美国确诊病例近57万例、约2.3万人死亡。纽约州政府数据显示，全州确诊日增6337例，总数达19.5万例。

纽约州尚未摆脱疫情威胁，科莫说，每天约2000人确诊后住院，即使扣除出院数字，仍有近1.9万人住院治疗，未来几周还会有许多患者不治身亡。

简报问答环节，科莫被问到对疫情最糟阶段结束是否有信心，他回答“没有”，重申纽约州疫情多项关键数据趋于稳定，但民众如果不遵守防疫限制措施，疫情将再度恶化，“只要我们鲁莽行事，2、3天后那些数字就可能窜升”。

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