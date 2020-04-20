加拿大发生近年最严重的枪击案 已知16人死

加拿大发生近年最严重的枪击案，警方指一名男子在东部新斯科舍省（Nouvelle-Écosse）冒充警员，杀害最少16人，死者包括一名女警。该名男子最后在与警员对峙期间在一个加油站被打死，但当局没有解释男子死亡的原因。他作案动机更是扑簌迷离。

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加拿大警方公布这名行凶的男子是51岁的沃特曼（Gabriel Wortman），从当地时间周六开始，他开车在新斯科舍省（Nouvelle-Écosse）不同地点先后向途人开枪，持续时间长达10小时。他行凶期间一度穿上加拿大皇家骑警的制服。警方又指他最先开着警车，之后换成一辆被他装饰成类似警车的休闲旅行车。警方在此期间要求当地居民待在家中不要外出。

警方追捕期间，一名皇家骑警警员史蒂文森（Heidi Stevenson）中枪殉职，另有一名警员受伤。加拿大总理特鲁多形容事件“悲伤”，新斯科舍省省长麦克内尔（Stephen McNeil）说，这是该省有史以来“最无理的暴行”。省长表示他作案动机不明。

当地警方最先在4月18日收到一宗枪击案的报告，之后在社交网站发帖警告，凶手不是警察，但他身穿皇家骑警的制服。

发言人又说，沃特曼开车在新斯科舍省不同地方行凶，因此稍后可能会上调死亡数字。警方怀疑他作案早有准备，因他装扮成警员还开了警车。

加拿大对枪械有严厉的管制，因此类似的枪击案在当地并不常见。两名加拿大年青人去年涉嫌杀害三人被捕，受害者包括一对分别从美国和澳洲到当地旅行的情侣。

魁北克省在1989年也发生严重枪击案，当时一名枪手闯入一所学校的教室开枪，造成14人死亡。

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