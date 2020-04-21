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原油价格

美国原油弹回正值 但历史性崩跌警示库存危机几个月内不会消失

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美国德州一座采油机。Un pozo petrolero en Cotulla, Texas, el 12 de marzo de 2019
美国德州一座采油机。Un pozo petrolero en Cotulla, Texas, el 12 de marzo de 2019 AFP/Archivos
作者： 夏榕

路透社华盛顿消息称，美国原油期货周二反弹回到正值区域，之前油价破天荒崩跌至负值，打击了投资者。报道认为，油价崩溃突显出全球范围内的严重混乱，与此同时，道富环球称，预计原油库存危机至少在几个月内不会消失，意味着现货期货将继续反覆波动，今年内油价都将处于非常低的水平。

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美国原油5月合约昨夜跌至负区域，盘中一度至每桶负40美元，今天周二回升近39美元，但每桶仍仅报1.76美元。储存空间不足以及燃料需求下降打压油价至令人瞠目的低点。

据报道，美国原油5月期货周一结算价报于每桶负37.63美元，当日跌幅高达306%。美国在俄克拉荷马州库欣的主要储油设施预计将在几周内装满。库欣是西德克萨斯中质油（WTI）期货合约的主要交割点。

据悉，该合约在周二交易结束时到期，届时投资者不管价格如何也得结清头寸。6月合约报每桶22美元，令市场感到欣慰。

不过随着新冠病毒大流行和封锁令全球经济陷入瘫痪，油价崩溃突显出全球范围内的严重混乱，并预示着经济难以迅速恢复增长。

路透社说，除了发出经济信号之外，油价暴跌也给原油生产商带来了难以承受的新压力，并让投资者担心，如果负债累累的能源公司倒闭会导致信贷紧缩，或者如果交易商受到影响则会出现系统性融资危机。

外界注意到，在美国，随着反对封锁的抗议活动加剧，有关经济重启和复苏速度的争论已经蔓延至街谈巷议。美国迄今是全球确诊病例最多的国家。

卫生专家和议员们担心，如果过早结束封锁，美国可能面临第二轮、甚至更加致命的疫情。而其他国家似乎倾向于采取谨慎的做法。

摩根大通资产管理全球市场策略师Kerry Craig对路透社说：“疫情导致需求减少，将使石油市场持续承压”，“即使，或者如果，疫情防控措施在未来几周放松，全球也会在一段时间内石油供应过剩--经济恢复并回到足以保证需求强劲增长的速度可能非常缓慢。”

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